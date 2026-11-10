Enam Potensial Calon Wapres Pengganti Gibran Rinci Efriza

Peneliti Citra Institute Efriza merinci enam tokoh calon Wapres pengganti Gibran. Daftar ini mencakup Agus Harimurti, Puan, Sufmi, Zulkifli, Muhaimin, dan Bahlil dengan kriteria khusus.

Peneliti Senior dari Citra Institute, Efriza, mengidentifikasi enam tokoh politik yang memiliki potensi besar untuk masuk dalam bursa pencalonan Wakil Presiden. Identifikasi ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pergantian jabatan Wakil Presiden yang kini mengemuka menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka. Efriza menyampaikan analisisnya kepada media JPNN.com pada hari Selasa, 10 November 2020.

Daftar Nama Calon Wakil Presiden Potensial

Enam tokoh yang dipetakan memiliki nilai negosiasi tinggi dalam peta politik nasional saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra. Ketiganya telah resmi masuk dalam kalkulasi politik oleh para pengamat.

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Selain ketiga nama tersebut, Efriza juga menyoroti tiga tokoh lain yang dinilai kuat bersaing, yaitu Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia. Keberadaan nama-nama ini menunjukkan bahwa persaingan tidak hanya terbatas pada satu kubu partai tertentu, melainkan melibatkan berbagai kekuatan politik yang ada.

Kriteria Loyalitas dan Kekuatan Politik

Efriza menekankan bahwa popularitas seorang tokoh bukan satu-satunya penentu utama dalam proses seleksi ini. Faktor terpenting yang menjadi pertimbangan adalah tingkat loyalitas tokoh tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain loyalitas, kekuatan politik dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi pemerintahan juga menjadi indikator krusial.

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Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong bukanlah penunjukan langsung oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewajiban untuk mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian bertugas untuk memilih dan menetapkan salah satu dari kedua calon yang diajukan tersebut.

Dinamika Negosiasi Koalisi Pemerintah

Proses pergantian Wakil Presiden ini dapat membuka ruang negosiasi baru antara Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai politik pendukung pemerintah. Setiap partai yang memiliki perwakilan dalam koalisi dapat mengajukan kandidatnya sendiri, sehingga menghasilkan tarik-ulur kepentingan politik yang kompleks.

Efriza juga mengingatkan bahwa peluang munculnya nama di luar daftar estimasi tetap terbuka lebar. Kandidat yang tidak berasal dari politikus partai, melainkan dari kalangan profesional atau militer, juga berpotensi dipertimbangkan jika mereka memenuhi kriteria loyalitas dan stabilitas koalisi yang dibutuhkan.

Implikasi Konstitusional dan Langkah Selanjutnya

Proses konstitusional ini menuntut ketelitian dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. MPR diharapkan dapat segera merespons pengajuan calon dari Presiden untuk memastikan kekosongan jabatan dapat terisi sesuai jadwal. Langkah selanjutnya akan bergantung pada rekomendasi partai koalisi dan konsensus internal yang terbentuk.

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Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan eksekutif terus beradaptasi dengan perubahan situasi politik. Para pengamat politik menyarankan agar seluruh pihak memperhatikan proses hukum yang berlaku agar transisi kepemimpinan berjalan lancar dan sah secara konstitusional.