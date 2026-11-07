Enam Pemenang Video Drive Your Story YES 2026 Dinobatkan

Enam finalis video Drive Your Story dinobatkan di Youth Economic Summit 2026. Kompetisi ini menyoroti peluang ekonomi Gen Z melalui storytelling visual di Jakarta.

Enam finalis telah resmi dinobatkan sebagai pemenang kompetisi video Drive Your Story dalam ajang Youth Economic Summit 2026. Acara penobatan ini berlangsung di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Kompetisi tersebut secara khusus dirancang untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyampaikan pemikiran strategis mereka.

Mekanisme Seleksi Video Storytelling

Kompetisi Drive Your Story pada Youth Economic Summit 2026 mengundang para peserta Gen Z untuk mengekspresikan gagasan mengenai peluang dan tantangan sosial-ekonomi. Tema ini mencakup konteks ekonomi di Indonesia maupun perspektif global yang relevan. Medium yang digunakan dalam kompetisi ini adalah storytelling visual yang dipilih karena dianggap paling dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini.

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Proses seleksi kompetisi ini dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2026 dan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2026. Selama periode tersebut, ratusan peserta berpartisipasi dengan mengirimkan karya video mereka. Proses kurasi ketat berlangsung selama 12 hari untuk menyaring para kandidat terbaik dari jumlah partisipan yang sangat banyak.

Tiga orang juri independen ditunjuk untuk mengevaluasi setiap karya yang masuk ke dalam tahap akhir. Evaluasi dilakukan secara mendalam untuk menentukan siapa yang layak menjadi enam finalis pemenang. Hasilnya adalah enam individu atau kelompok yang menunjukkan kualitas karya video terbaik dalam kategori tersebut.

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Posisi Juri dan Kritikus Karya

Bintang merupakan salah satu tokoh yang memberikan ulasan mengenai hasil seleksi kompetisi ini. Ia menilai bahwa para peserta menampilkan kualitas storytelling yang sangat kuat dalam setiap karyanya. Penyuntingan video yang dilakukan oleh para peserta juga dinilai sangat apik dan profesional.

Di samping aspek teknis penyuntingan, sisi inspiratif dari setiap karya juga menjadi fokus utama penilaian. Bintang menegaskan bahwa kualitas karya yang masuk dalam kategori ini sangat bagus dan penuh inspirasi. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di acara yang diselenggarakan di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail.

Evaluasi yang dilakukan oleh panel juri berfokus pada keselarasan antara pesan ekonomi dan kekuatan visual. Setiap karya harus mampu menerjemahkan isu kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami. Kriterianya menuntut keseimbangan antara estetika visual dan kedalaman konten yang disajikan.

Dampak Ekonomi dan Dukungan Sponsor

Acara Youth Economic Summit 2026 ini tidak hanya berfokus pada aspek hiburan atau kompetisi kreatif semata. Salah satu tema yang dibahas adalah konsep dari Satu Tumbuh Seribu. Diskusi ini menyoroti pasar ekspor sebagai peluang baru yang strategis bagi pelaku usaha.

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Peluang ekspor ini dianggap sangat relevan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Rupiah yang mengalami tekanan menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi oleh para pelaku bisnis lokal. Selain itu, fenomena turunnya kelas menengah juga menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui inovasi produk.

Penyelenggaraan acara Youth Economic Summit 2026 didukung oleh sejumlah sponsor besar. Daftar sponsor yang turut serta dalam kesuksesan acara ini mencakup VIRIYAENB, OVO, Solaria, Manulife, dan MIND ID. Keberadaan lembaga seperti MIND ID menunjukkan dukungan dari sektor pertambangan dan energi nasional.

Sponsor lain yang terlibat meliputi Mekari, MangKatsu, Frisian Flag, Le Minerale, Garudafood, Tenku, Paling Kopi, dan Nissin Wafers. Kontribusi mereka sangat penting dalam memfasilitasi operasional acara hingga penobatan para pemenang. Kehadiran merek-merek ini mencerminkan minat industri terhadap potensi ekonomi generasi muda Indonesia.