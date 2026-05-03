Enam Pelajar Positif Konsumsi Tramadol dalam Aksi Perusakan di Bandung

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengumumkan enam pelajar positif mengonsumsi tramadol dalam peristiwa pembakaran pos polisi dan perusakan fasilitas publik di Bandung. Keenam tersangka dijerat pasal perusakan fasilitas publik dan penyalahgunaan psikotropika. Polisi menemukan bukti penggunaan obat terlarang dan atribut kelompok tertentu, serta dua bom molotov siap pakai.

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengumumkan bahwa enam pelajar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa pembakaran pos polisi dan perusakan fasilitas publik di kawasan perempatan Cikapayang-Pasupati, Kota Bandung , telah dinyatakan positif mengonsumsi tramadol.

Keenam tersangka tersebut adalah RN, MRA, RS, MFNA, FAP, dan HIS. Insiden ini terjadi pada malam Jumat, 1 Mei 2026, saat aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa hasil tes urine menunjukkan bahwa seluruh tersangka positif mengonsumsi obat keras jenis tramadol. Ia menambahkan bahwa penyidikan akan dikembangkan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Selain hasil tes urine, polisi juga menemukan barang bukti berupa psikotropika dari tersangka utama berinisial MRN. Beberapa jenis obat terlarang yang disita antara lain alprazolam, euforiss, dan risperidone. Di dalam tas para pelaku, polisi juga menemukan berbagai atribut yang dianggap mengindikasikan afiliasi dengan kelompok tertentu. Kepolisian mendalami kemungkinan adanya doktrinasi atau pemanfaatan para pelajar oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan di Kota Bandung.

Aparat akan menelusuri asal-usul pasokan obat terlarang tersebut serta motif di balik penggunaan simbol-simbol yang mereka bawa. Polisi menduga bahwa aksi tersebut telah dipersiapkan sebelumnya. Dari hasil penggeledahan, ditemukan dua buah bom molotov siap pakai dan jerigen berisi bensin. Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa ada peran-peran spesifik dalam aksi tersebut, mulai dari penyedia bahan bakar dan perakit bom molotov, pelempar langsung ke arah pos polisi, hingga mereka yang bertugas memprovokasi massa agar bertindak anarkis.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal perusakan fasilitas publik dan penyalahgunaan psikotropika. Kepolisian akan terus mengungkap kasus ini secara menyeluruh, termasuk memeriksa keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam perencanaan aksi tersebut. Selain itu, polisi juga akan mengejar sumber-sumber pendanaan dan logistik yang digunakan dalam peristiwa ini. Kasus ini menjadi salah satu dari beberapa peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir, yang sering kali melibatkan unsur-unsur anarkis dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pemerintah dan kepolisian terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat





