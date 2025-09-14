Enam Korban Luka Akibat Ledakan Tabung Gas di Toko Kelapa Gading

Ledakan tabung gas terjadi di sebuah toko di lantai dua Mall Of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (11/9) mengakibatkan enam orang luka-luka.

Kejadian penyelidikan ledakan tabung gas di sebuah toko di Kelapa Gading , Jakarta Utara, pada Kamis (11/9) mengakibatkan enam orang luka-luka. Menurut Kapolsek Kelapa Gading , Kompol Seto Handoko Putra, polisi menerima laporan dari RS Mitra Kelapa Gading tentang satu pasien luka bakar bernama Ali. Penyelidikan mendapati bahwa Ali merupakan karyawan toko tersebut. Ia menjadi korban ledakan tabung gas yang mengakibatkan kebakaran di lantai dua Ruko French Walk F03, Mall Of Indonesia (MOI).

Selain Ali, polisi juga menerima laporan tentang lima korban luka lainnya akibat kebakaran, namun belum diketahui kondisi maupun lokasi perawatan mereka. Kelima korban karyawan lainnya meninggalkan lokasi kejadian dengan taksi dan belum dapat dihubungi.Keadaan kerusakan akibat ledakan tabung gas terbatas pada lantai dua dan perlengkapan memasak. Keenam korban diketahui bernama Ali, Kevin, Anang, Alif, Fais, dan seorang wanita yang identitasnya belum diketahui. Dari keterangan saksi Fikri, pada Kamis (11/9) sekitar pukul 05.00 WIB, karyawan seperti biasa melaksanakan aktivitas memasak di lantai dua. Fikri melihat Ali turun dari lantai dua dengan luka di kaki. Tidak lama kemudian, Fais turun dengan wajah berlumuran minyak, dan Fikri melihat atap plafon runtuh. Sehingga saksi tidak berani naik ke lantai dua. Fikri berusaha membantu tiga korban lainnya (seorang perempuan dan dua laki-laki) melalui jendela lantai dua dengan tangga dari luar ruko.Berdasarkan keterangan saksi, diduga ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas dari dapur lantai dua yang menyebabkan runtuhnya plafon dari lantai dua ke lantai satu, mengakibatkan korban luka bakar. Lokasi kejadian kini telah dipasang garis polisi dan kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Kelapa Gading





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Ledakan Tabung Gas Kelapa Gading Kejadian Korban Luka

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gegana Temukan Penyebab Ledakan di TangselJPNN.com : Sebanyak 13 rumah mengalami kerusakan akibat ledakan di Tangerang Selatan (Tangsel).

Baca lebih lajut »

Tabung Gas Meledak di Warung Makan Kawasan Kelapa Gading, 6 Orang Luka-lukaWarung makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara meledak. Ledakan itu diduga berasal dari tabung gas. 6 orang alami luka-luka

Baca lebih lajut »

Top 3 News: Ledakan Keras Terjadi di Pamulang Tangsel, 3 Rumah HancurLedakan besar terjadi di permukiman padat Jalan Talas 2, RT 03 RW 01, Kelurahan Pondok cabe Hilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat 12 September 2025. Itulah top 3 news hari ini.

Baca lebih lajut »

Banyak Korban Luka dan Rumah Porak-Poranda, Terkuak Pemicu Ledakan Dahsyat di Pamulang TangselPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Polisi selidiki ledakan tabung gas di Jakarta UtaraPolisi menyelidiki kasus ledakan tabung gas di sebuah toko lantai dua, Ruko French Walk F03 Mall Of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis ...

Baca lebih lajut »

Ruko Pemasok Bahan Kimia di Kelapa Gading Terbakar, Diduga Akibat KorsletingPenyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting pendingin ruangan portabel. Meski menimbulkan kerugian sekitar Rp82,7 juta, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Baca lebih lajut »