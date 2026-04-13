Empower Academy Jakarta Batch 2: Bentoel Group Memberdayakan UMKM Perempuan Pra-Sejahtera

Bentoel Group melalui program Bangun Bangsa meluncurkan Empower Academy Jakarta Batch 2, yang berfokus pada pemberdayaan 25 perempuan pelaku UMKM dari keluarga pra-sejahtera di Jakarta Barat. Program ini menyediakan pelatihan bisnis, pendampingan, dan akses ke sumber daya untuk mendorong kemandirian ekonomi berkelanjutan.

jpnn.com, JAKARTA - Program inisiatif keberlanjutan dari Bentoel Group , Bangun Bangsa, secara resmi memulai kegiatan Empower Academy Jakarta Batch 2 pada hari Senin (13/4). Program ini didedikasikan untuk memberdayakan 25 perempuan yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) dari keluarga pra-sejahtera di Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, memberikan mereka alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan taraf hidup. Acara pembukaan (kick-off) yang diadakan di Kantor Kelurahan Rawa Buaya ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, pemerintah kelurahan setempat, serta manajemen dari Bentoel Group. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung kesuksesan program dan memberdayakan masyarakat lokal.

Sebelum memasuki inti program, peserta mendapatkan kesempatan berharga untuk memperkuat sisi psikologis mereka melalui sesi yang bertemakan “Perempuan Kuat Mulai dari Mental,” yang difasilitasi oleh Mudita Mental Health Center. Sesi ini dirancang untuk memberikan dukungan mental dan emosional yang penting bagi para perempuan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis dan membangun kepercayaan diri.

Menurut Dian Widyanarti, Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Empower Academy Jakarta adalah lebih dari sekadar program pelatihan biasa; ini adalah program inkubasi bisnis yang komprehensif. Program ini tidak hanya menawarkan teori-teori bisnis, tetapi juga dukungan konkret dan terstruktur yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Rangkaian program yang komprehensif mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan bisnis, mulai dari pelatihan intensif dalam perencanaan usaha, pengembangan produk, strategi penjualan yang efektif, hingga pengelolaan keuangan yang bijak.

Selain itu, program ini juga menyediakan pendampingan khusus yang disesuaikan untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap pelaku usaha. Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas produk, serta membantu dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal atau legalitas usaha lainnya, yang sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan bisnis. Program ini dirancang secara khusus untuk menjadi praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar yang dinamis saat ini, memastikan bahwa para peserta memiliki keunggulan kompetitif.

Bentoel Group juga berkomitmen untuk memberikan akses ke ekosistem yang lebih luas, termasuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara legal, serta jaringan kewirausahaan yang luas. Melalui akses ke jaringan ini, para peserta dapat memperluas koneksi, belajar dari sesama pengusaha, dan mendapatkan peluang kolaborasi yang berharga. Dian Widyanarti menegaskan bahwa program ini adalah investasi jangka panjang dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Dengan menyediakan pelatihan, dukungan, dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, Empower Academy Jakarta Batch 2 bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan para peserta, keluarga mereka, dan komunitas secara keseluruhan. Program ini mencerminkan komitmen Bentoel Group untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Halalbihalal Jakarta Perkuat Persatuan di Tengah KeberagamanWakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri acara Halalbihalal Pemprov DKI Jakarta di Taman Fatahillah, Jakarta Barat, yang menekankan pentingnya persatuan dan toleransi di tengah keberagaman kota Jakarta. Rano menyerukan agar warga merasa memiliki kota dan merangkul perbedaan budaya.

Read more »

Pramono Tindak Tegas Aksi Premanisme: Tidak Ada Kompromi LagiJPNN.com : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme di Jakarta.

Read more »

Jakarta Pertamina Enduro bekuk Jakarta Electric PLN 3-2Jakarta Pertamina Enduro bekuk Jakarta Electric PLN 3-2. Pevoli Jakarta Pertamina Enduro Megawati Hangestri Pertiwi (ketiga kiri) berselebrasi bersama rekan-rekannya usai ...

Read more »

Jakarta Pertamina Enduro Kalahkan Jakarta Electric PLN di Final Four Proliga 2026Jakarta Pertamina Enduro meraih kemenangan dramatis atas Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-2 dalam pertandingan sengit Final Four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah. Pertandingan berlangsung ketat, dengan kedua tim saling berbalas serangan sebelum Pertamina Enduro memastikan kemenangan di set kelima.

Read more »

Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi ke Grand Final Proliga 2026 Usai Kalahkan Jakarta Electric PLNJakarta Pertamina Enduro meraih kemenangan krusial atas Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-2 dalam laga Final Four Proliga 2026, membuka peluang besar untuk melaju ke babak Grand Final. Kemenangan ini didukung oleh penampilan gemilang Megawati Hangestri Pertiwi dan tim.

Read more »

Pramono Bakal Resmikan Jalan Rasuna Said Bersih dari Tiang Monorel saat HUT JakartaGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan meresmikan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang baru direvitalisasi pada 22 Juni atau tepat HUT Jakarta.

Read more »