Empat WNI Disandera Bajak Laut Somalia, Negosiasi Tebusan Berlangsung

Empat warga negara Indonesia menjadi sandera kelompok bajak laut Somalia sejak Selasa, 21 April. Negosiasi tebusan sedang berlangsung, sementara pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Somalia untuk pembebasan sandera.

Sudah memasuki minggu pertama, empat warga negara Indonesia ( WNI ) masih menjadi sandera kelompok bajak laut Somalia setelah penyergapan yang terjadi pada hari Selasa, 21 April.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa negosiasi mengenai tebusan sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri menyatakan terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait di Somalia. Seorang pengamat hubungan internasional menyarankan agar organisasi-organisasi Islam turut berperan dalam upaya pembebasan sandera. Beberapa pihak berpendapat bahwa munculnya kembali aksi pembajakan di Somalia berkaitan dengan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Di tengah fokus dunia pada konflik di Timur Tengah, insiden serangan terhadap kapal di perairan Somalia kembali terjadi setelah sempat mereda dalam beberapa tahun terakhir. Penyanderaan WNI di Somalia bukanlah kejadian yang pertama kali. Sebelumnya, pernah terjadi pembebasan sandera yang menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam misi kemanusiaan di luar negeri. Santi Sanaya, istri dari Ashari Samadikun, terus dihantui kekhawatiran akan keselamatan suaminya yang kini berada di bawah pengawasan ketat 30 bajak laut Somalia bersenjata di tengah laut.

Ashari, yang merupakan kapten kapal tanker MT Honour 25, bersama seluruh awak kapal dilaporkan disandera saat berlayar dari Oman menuju Somalia sejak Selasa malam, 21 April. Santi menerima pesan suara dari Ashari melalui WhatsApp pada pukul 19.30 WITA, Selasa (21/04), yang memberitahukan bahwa kapal mereka sedang diserang oleh bajak laut. Setelah beberapa jam, komunikasi dengan Ashari terputus sepenuhnya.

Kapal tanker MT Honour 25 membawa 17 pelaut, termasuk empat WNI: Ashari Samadikun (kapten kapal, Gowa), Adi Faizal (2nd Officer, Bulukumba), Wahudinanto (Chief Officer, Pemalang), dan Fiki Mutakin (Bogor). Ponsel Ashari dan awak kapal disita oleh para perompak sejak awal penyergapan. Namun, pada hari Jumat, 24 April, Ashari diberi kesempatan untuk menghubungi perusahaan dan keluarganya melalui telepon kapal. Dalam kesempatan itu, Ashari menceritakan pengalaman mengerikan selama penyergapan, termasuk beberapa kali diancam dengan senjata.

Ashari berusaha menenangkan para perompak dengan menyatakan dirinya seorang Muslim. Menurut Santi, suaminya sempat mengucapkan 'Assalamualaikum, jangan tembak saya. Saya Muslim', dan para perompak pun membalas dengan mengatakan bahwa mereka juga seorang Muslim. Pasangan ini terakhir berkomunikasi pada Minggu malam, 26 April, di mana Ashari mengabarkan bahwa para perompak sedang bernegosiasi dengan pihak perusahaan untuk meminta tebusan.

Ia meminta Santi untuk tidak menghubunginya lagi, baik melalui ponsel pribadinya maupun telepon kapal, karena khawatir perompak yang akan menjawab. Ashari menginformasikan bahwa selama seminggu disandera, ia dan awak kapal lainnya dalam kondisi sehat, masih diberi makan, dan diizinkan beribadah. Namun, situasi menjadi tegang ketika para perompak merasa terancam akan diserang. Santi juga menceritakan bahwa suaminya baru menyadari serangan perompak setelah sekitar 15 orang bersenjata api naik ke kapal.

Sebelum berangkat ke Somalia, Santi sempat menanyakan tentang pengawalan, mengingat Somalia dikenal rawan pembajakan. Ashari meyakinkan istrinya bahwa kapal yang ia kemudikan mengangkut muatan minyak milik pemerintah, sehingga ia merasa aman. Saat ini, Ashari dan awak kapal lainnya dibawa ke dekat markas perompak, sekitar tiga mil dari pantai, dan diawasi dengan ketat. Santi berharap pemerintah, terutama Presiden Prabowo, dapat membantu pemulangan suaminya dan seluruh awak kapal, termasuk WNI lainnya, dengan selamat dan sehat





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Somalia Pembajakan Sandera WNI Negosiasi Tebusan

United States Latest News, United States Headlines

