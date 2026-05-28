Empat WNA China Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Nabire

Kementerian Kehutanan menetapkan empat warga negara China sebagai tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di kawasan hutan Nabire, Papua Tengah.

Pada Kamis, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu mengkonfirmasi bahwa empat warga negara China berinisial LH, LL, FW, dan PJ telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di kawasan hutan Nabire , Papua Tengah.

Keempatnya merupakan bagian dari pengembangan operasi pengamanan kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar. Sebelumnya, pada awal Mei 2026, Satgas PKH menemukan 10 unit alat berat dan bukaan kawasan hutan seluas sekitar 199,9 hektare di lokasi kegiatan. Operasi ini mengungkap fakta awal adanya alat berat, bukaan kawasan, pekerja, dan dugaan kegiatan penambangan emas tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Setelah keempat tersangka ditangkap dan ditahan, penyidik memperkuat konstruksi perkara melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, ahli digital forensik, dan ahli pertambangan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut juga melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait lainnya untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengendalian operasi, pembiayaan, dan penerimaan hasil dari kegiatan ilegal tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, dan gelar perkara oleh penyidik Gakkum Kemenhut bersama Korwas Bareskrim Polri serta Kejaksaan Agung. Keempat WNA China itu kemudian ditahan pada Minggu, 24 Mei 2026, dan dititipkan di Polres Biak. Mereka dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan bahwa penindakan di Nabire dilakukan karena dugaan pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan yang merusak lingkungan, membuat kekayaan alam keluar dari tata kelola yang benar, serta berpotensi mengurangi penerimaan negara dan manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat. Penahanan keempat tersangka menegaskan komitmen negara dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar dikelola sesuai hukum, memberi manfaat bagi rakyat, dan tidak dirusak oleh praktik ilegal.

Operasi Satgas PKH Halilintar merupakan bagian dari upaya intensif Kementerian Kehutanan dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung dan produksi. Keberadaan alat berat dan bukaan hutan yang luas menunjukkan skala operasi yang terorganisir. Selain itu, koordinasi dengan PPATK penting untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang mendanai kegiatan ilegal ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran di kawasan hutan, termasuk keterlibatan warga negara asing.

Kasus ini menjadi contoh bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang merusak ekosistem hutan dan merampas hak ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat diimbau untuk melaporkan kegiatan mencurigakan di kawasan hutan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik pertambangan ilegal dapat diminimalisir dan kelestarian hutan tetap terjaga. Penambangan emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dapat mencemari sumber air dan tanah, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem. Kementerian Kehutanan akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas praktik ini. Kasus di Nabire ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku lain. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang





