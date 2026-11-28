Kacabdin Malang menegaskan empat tersangka kasus kematian Silva Nur tidak mengikuti ujian akhir dan dikembalikan kepada orang tua akibat pelanggaran hukum berat.

Empat remaja yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Silva Nur, siswi SMA di Kota Malang, dinyatakan tidak lagi berhak mengikuti proses pendidikan di sekolah masing-masing. Keputusan pengembalian para tersangka kepada orang tua ini telah resmi dilaksanakan menyusul jeratan kasus hukum yang menimpa mereka. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan integritas sistem pendidikan serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan keluarganya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Malang-Batu, Hastina Ratna Dewi, menegaskan bahwa kebijakan penarikan kembali siswa tersebut didasarkan secara ketat pada surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para siswa. Regulasi internal sekolah dan dinas memang mengatur bahwa siswa yang terlibat dalam pelanggaran berat, apalagi yang melibatkan instrumen hukum, wajib ditarik dari lingkungan sekolah dan diserahkan kepada wali.

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Penegasan Kebijakan Pengembalian Siswa kepada Orang Tua

Hastina Ratna Dewi secara jelas mengonfirmasi bahwa mekanisme pengembalian siswa kepada orang tua berlaku mutlak bagi mereka yang telah melanggar poin-poin kedisiplinan berat. Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam kasus hukum merupakan faktor utama yang mengakhiri status keaktifan siswa di lembaga pendidikan. "Ya pasti sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa, ya dikembalikan ke orang tua. Apalagi ini menemui kasus hukum," ujar Hastina pada Sabtu (28/11).

Pernyataan resmi dari Kacabdin ini bertujuan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai kemungkinan para tersangka dapat tetap menyelesaikan masa belajarnya. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal integritas hukum dan kedisiplinan siswa. Pelanggaran yang sampai memasuki ranah hukum pidana otomatis memutus hubungan kekeluargaan antara siswa dan sekolah dalam konteks keaktifan akademik.

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Ketidakaktifan Akademik dan Pembatalan Ujian Akhir Semester

Para tersangka tidak diperbolehkan mengikuti Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) yang dijadwalkan berlangsung dari Senin (23/11) hingga 4 Desember 2026. Data kehadiran siswa di SMAN 10 Malang membuktikan bahwa pelaku utama baru hadir untuk ujian pada hari Senin awal periode asesmen. Setelah hari pertama tersebut, para tersangka tidak menunjukkan kehadiran lagi pada Selasa, Rabu, Kamis, hingga Jumat.

Kejadian tragis terjadi pada Rabu malam setelah hari-hari tanpa kehadiran tersebut. Hastina Ratna Dewi membantah tegas adanya informasi bahwa para tersangka masih diizinkan mengikuti ujian sekolah atau asesmen lanjutan. Pihaknya memastikan bahwa tidak ada asesmen susulan yang akan disediakan bagi para tersangka tersebut. Proses asesmen yang sedang berjalan secara resmi mengakhiri kemungkinan kelulusan akademik bagi keempat tersangka akibat ketidakhadiran dan status hukum mereka.

Dukungan Psikologis dan Ancaman Digital di Media Sosial

Selain keputusan akademik, Kacabdin memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis guru dan siswa di SMAN 7 Malang. Sekolah ini menjadi lokasi kejadian atau terkait erat dengan kasus yang menimpa Silva Nur. Hastina langsung melakukan kunjungan untuk memberikan penguatan mental kepada kepala sekolah, para guru, serta siswa yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat insiden ini.

Ada laporan mengenai komentar bernada ancaman yang beredar di media sosial, termasuk kalimat "hati-hati ya di jalan, bisa tak pateni" yang ditujukan kepada pihak sekolah. Hastina meminta seluruh bukti ancaman tersebut di-screenshot sebagai bahan bukti hukum. Ia juga menyarankan kepala sekolah untuk mengajukan permohonan perlindungan resmi kepada aparat kepolisian jika merasa ada risiko keselamatan yang mengintai.

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Detail Investigasi Kasus dan Identitas Para Tersangka

Kasus ini bermula pada Rabu (25/11) malam sekitar pukul 20.45 WIB di kawasan akses keluar Perumahan Bulan Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. Silva Nur diduga mengalami penganiayaan fisik berat berupa pemukulan dan tendangan oleh sekelompok remaja. Sebelumnya, korban dilaporkan dibawa dari kawasan Arjosari menuju lokasi kejadian tersebut oleh para tersangka.

Setelah kejadian penganiayaan, korban dibawa ke rumah salah satu tersangka. Kondisi fisik korban kemudian diketahui sudah tidak bernapas, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Empat tersangka yang proses hukumnya sedang berjalan masing-masing berinisial SP (16), IDH (17), CAN (16), dan WRL (16). Mereka berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani proses pidana atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan tử vong.

Tim medis dan pihak terkait langsung bergerak cepat setelah insiden terjadi. Guru-guru SMAN 7 Malang dilaporkan mendatangi Rumah Sakit Lavalette sekitar pukul 01.00 WIB pada Kamis dini hari untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi korban. Proses pendampingan hukum dan psikologis oleh Dinas Pendidikan telah dimulai sejak pertama kali kabar mengenai peristiwa tersebut diterima, memastikan bahwa semua pihak yang terdampak mendapatkan penanganan yang tepat dan berkesinambungan.