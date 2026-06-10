Empat Terdakwa Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis Bervariasi, Dua Dipecat dari TNI

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap empat prajurit TNI yang menyiram air keras ke aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hukuman berkisar antara 1,5 hingga 3 tahun penjara, dengan dua terdakwa dipecat dari dinas militer.

Empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus , telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.

Putusan tersebut bervariasi mulai dari hukuman penjara 3 tahun disertai pemecatan dari dinas militer hingga hukuman 1 tahun 6 bulan tanpa pemecatan. Keempat terdakwa merupakan prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia tersebut. Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto membacakan vonis untuk masing-masing terdakwa. Terdakwa 1 dijatuhi pidana pokok penjara 3 tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terdakwa 2 mendapat hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan juga dipecat. Sementara itu, dua terdakwa lainnya hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pemecatan, yaitu Terdakwa 3 dengan hukuman 2 tahun penjara dan Terdakwa 4 dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam sidang tuntutan yang digelar pada 3 Juni 2026, Oditur Militer sebelumnya menuntut agar keempat terdakwa dihukum penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Oditur menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat pada korban. Tindakan tersebut melanggar dakwaan lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama. Oditur meminta majelis hakim menyatakan para terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Kronologi kejadian diungkap dalam surat tuntutan.

Para terdakwa membuntuti Andrie Yunus hingga kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.30 WIB. Dua terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendahului kendaraan korban, sementara dua lainnya mengikuti dari belakang. Di persimpangan Jalan Salemba I dan Jalan Talang, motor yang ditumpangi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berputar arah dan melaju melalui jalur berlawanan. Ketika kendaraan korban mendekat, motor tersebut memperlambat laju, dan saat berpapasan, Terdakwa 1 menyiramkan cairan asam sulfat ke tubuh Andrie Yunus.

Setelah aksi tersebut, para terdakwa melarikan diri; dua terdakwa menuju RSCM, sementara dua lainnya menuju Mess Bais TNI melalui Jalan Pramuka. Andrie Yunus sempat melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya setelah disiram cairan asam. Namun, sekitar 20 meter dari lokasi kejadian, ia merasakan sensasi panas yang hebat akibat cairan tersebut. Korban kemudian menghentikan kendaraan dan berteriak meminta pertolongan.

Warga sekitar yang mendengar teriakan itu datang membantu dengan menyiram tubuh korban menggunakan air setelah melihat kulitnya memerah. Beberapa rekan korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun gagal. Andrie kemudian melanjutkan perjalanan ke Mess KontraS dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di sana, rasa sakit yang dialaminya semakin parah hingga warga membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan personel TNI aktif dalam tindakan kekerasan terhadap aktivis. Vonis yang dijatuhkan menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterlibatan di antara para terdakwa. Putusan tersebut diharapkan menjadi efek jera dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Masyarakat dan organisasi HAM terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia





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Penyiraman Air Keras Andrie Yunus TNI Vonis Pengadilan Militer

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