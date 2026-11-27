Satreskrim Polresta Malang Kota menetapkan empat anak berhadapan hukum sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Silva. Simak rincian peran dan ancaman hukuman.

Satreskrim Polresta Malang Kota telah resmi menetapkan empat remaja putri sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menimpa seorang korban bernama Silva. Keempat anak tersebut berusia antara 16 hingga 17 tahun dan berinisial CAN, SP, IDH, serta WRLI. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan saksi dan pelapor dengan kuat.

Rincian Peran Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, menjelaskan bahwa setiap tersangka memiliki peran spesifik dalam aksi kekerasan yang berakhir maut tersebut. Modus operandi dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga kehilangan nyawa. Proses penetapan ini dilakukan pada Jumat, 27 November 2026, setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang kuat.

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CAN diduga menjadi eksekutor utama yang melakukan kekerasan fisik paling brutal. Ia menarik korban dari atas sepeda motor, memukuli kepala berulang kali, meninju tengkuk, dan menendang perut serta dada korban. CAN juga mengangkangi dan menginjak perut korban sebelum memaksanya bersujud di tanah.

WRLI bertindak sebagai provokator yang mengajak IDH untuk ikut bersama-sama mengeroyok korban. Di lokasi kejadian, WRLI tercatat memukul kepala korban sekitar sebelas kali, menendang paha dan bokong, serta ikut menyeret tubuh korban saat kejadian berlangsung.

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IDH berperan penting dalam mengumpulkan rekan-rekannya di kawasan Perumahan BTU, menjemput korban, hingga merekam video saat korban digiring ke lokasi eksekusi. Ia juga merampas ponsel korban, menampar pipinya, dan menarik korban ke balik portal perumahan.

SP mengakui telah ikut merancang skenario penjemputan korban dari kediamannya. Ia juga terlibat langsung dalam memukul dan menampar pipi serta pelipis korban selama proses pengeroyokan berlangsung di lokasi yang sepi.

Timeline Kronologi Kejadian Di Kota Malang

Peristiwa berdarah ini terjadi pada Rabu, 25 November 2026, sekitar pukul 20.45 WIB di jalan akses keluar Perumahan BTU tepatnya di portal selatan bundaran pos satpam, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kronologi bermula pukul 19.30 WIB ketika SP dan IDH menjemput korban menggunakan sepeda motor.

Korban dibawa menuju titik kumpul di Perumahan BTU oleh para pelaku. Setelah tiba di lokasi yang sepi, keempat pelaku langsung melancarkan aksi pengeroyokan secara membabi buta. Korban kemudian lemas dan tidak sadarkan diri akibat serangan yang dilakukan secara bersamaan oleh para tersangka.

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Para pelaku sempat membawa korban ke rumah SP untuk disadarkan karena panik melihat kondisi korban. Namun, upaya tersebut gagal total. Korban akhirnya dilarikan ke RS Lavalette, tetapi nyawanya sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia segera setelah tiba di instalasi gawat darurat.

Tanggung Jawab Hukum Bagi Anak Berhadapan Hukum

Polisi menyita barang bukti krusial seperti enam unit ponsel, pakaian korban, pakaian pelaku saat kejadian, serta satu unit sepeda motor Yamaha Aerox hitam. Keempat tersangka dijerat Pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp3 miliar. Meski ancaman hukumannya berat, proses penyidikan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keempat tersangka ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dari tahanan dewasa. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar hak belajar dan ujian sekolah mereka tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.