Empat Prajurit TNI Divonis Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Kontras, Hasil Vonis dan Kontroversi Pengadilan Militer

Empat prajurit TNI divonis 1,5-3 tahun penjara dan pemecatan atas penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. Kasus menimbulkan kritik pengadilan militer dan perbedaan hukuman terkait kejahatan militer di Indonesia. Dalam proses hukum, korban menolak hadir, menyoroti pertentangan antara sistem militer dan hak korban.

Empat prajurit TNI yang terlibat penyiraman rumah aktivis Kontras, Andrie Yunus , akhirnya divonis oleh Pengadilan Militer Jakarta pada hari Rabu (10 Juni 2026) dengan masa penjara antara satu setengah sampai tiga tahun.

Putusan ini memerintahkan hukuman tambahan berupa pemecatan bagi dua di antaranya, sementara dua lainnya hanya mendapat pemecatan tanpa tambahan hukuman penjara. Para terdakwa berasal dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, yaitu Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka. Majelis hakim dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, dengan Letkol Kum Iwan Tasri serta Mayor Laut Mokhamad Zainal sebagai hakim anggota.

Fase pembacaan vonis memuat perincian hukuman masing-masing terdakwa, diantaranya: • Sersan Dua Edi Sudarko mendapat pidana 3 tahun penjara serta pemecatan. • Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi 2 tahun 6 bulan penjara, ditambah pemecatan. • Kapten Nandala Dwi Prasetyo mendapatkan 2 tahun penjara. • Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi 1 tahun 6 bulan penjara.

Keputusan ini diambil di atas dasar bukti kuat bahwa keempat terdakwa secara terencana melakukan penganiayaan terhadap korban, yang katarakujur menimbulkan luka berat. Para hakim mengacu pada Pasal 467 Ayat (1) dan Pasal 20 Huruf c Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPM, yang menjelaskan penganiayaan terencana. Konteks kasus ini bermula ketika keempat prajurit mulai mengetahui nama Andrie Yunus pada 16 Maret 2025. Secara akurat, mereka menyiapkan dan melaksanakan aksi penyiraman air keras dengan tujuan merusak properti aktifis tersebut.

Walau vonis hukum telah tersetuskan, proses peradilan ini tetap menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan masyarakat sipil yang menukan akhirnya supaya perkara ini disidang di pengadilan sipil, mengingat korban Andrie Yunus memang warga sipil. Kritik utama mencakup kekhawatiran bahwa pengadilan militer tidak dapat memberikan keadilan penuh, gagal memunculkan semua pelaku (termasuk aktor intelektual yang dianggap musuh), serta perbandingan dengan rekam jejak pengadilan militer yang cenderung memberikan hukuman ringan pada prajurit.

Andrie Yunus sendiri menolak menjadi saksi di ruang sidang pengadilan militer, mengajukan penolakan berulang pula kepada penyelidikan di rumah sakit tempat ia dirawat. Penolakan ini terhimpun di surat resmi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) sebagai kuasa hukum ke pengadilan militer pada 11 Mei. Tindakan menolak hadir disakoni sebagai simpati dengan situasi tanggungjelia hak korban.

Salah satu isu tambahan muncul dari kasus Sersan Satu Riza Pahlivi, yang mendapatkan hukuman 10 bulan penjara di Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas penganiayaan dan pembunuhan seorang pelajar. Kasus itu sparatuh perjalanan waktu yang memakan waktu tiga bulan mengingat durasi tunggu yang cukup panjang sehingga proses kasasi tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu 14 hari pasca-bacaan putusan. Kejadian serupa juga terjadi pada bulan Juli 2025, berkaitan dengan serangan yang mengakibatkan nyawa tidak dapat dihidupkan warga Sibiru‑Biru, Deli Serdang.

Dari belasan anggota TNI yang dijaminkan di pengadilan, dua saja yang menerima hukuman, yakni Prak Prajurit (Praka) Saut Maruli Siahaan dengan 7 bulan 24 hari penjara dan Praka Dwi Maulana Kusuma dengan 9 bulan penjara. Jumlah penumpukan kasus serupa menimbulkan kritik keras terhadap sistem aduan hukuman militer. Kegiatan penuntutan di masa lalu menandai bahwa penahanan disipliner bagi prajurit tidak selalu disertai hukuman penjara yang signifikan, seringkali mengarah pada pemecatan saja tanpa akan menimpakan hukuman penjara.

Hal ini dianggap mengurangi sikap sang prajurit terhadap perlakuan adil dan menghargai hak korban. Artikel ini mencatat resepsi publik terhadap pembawaan pengadilan militer sebagai lembaga di bawah payung kebijakan mereka, yang menolak melalui jalur pengadilan sipil. Kasus ini menuntun pada diskusi lebih luas tentang penegakan hukum atas perturbasi militer terhadap warga sipil. Sejumlah perwakilan organisasi hak asasi manusia, seperti Pancasila Rights dan GAP et al.

, menegaskan pentingnya mekanisme pengadilan yang independen serta keterbukaan informasi putusan. Trompos, pemerintah, dan masyarakat umum dipengaruhi dari beberapa keputusan terkait kejahatan yang melibatkan prajurit, di mana kasus ini menjadi liputan utama di media. Hasil putusan ini menjadi cermin bahwa sistem peradilan militer di Indonesia beberapa kali beradaptasi dengan tantangan kontekstual peradilan terhadap pelaku yang berasal dari militer, sekaligus menilai seberapa penerapan hukum dapat memperlihatkan keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban.

Kesenjangan dalam transparansi dan ketentuan yang sering menjadi ketidaksetaraan dapat menjadi alasan besar bagi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk menuntut perbaikan untuk menjaga integritas hukum dan menjamin hak-hak korban terselamatkan. Dengan bailakanya penyiraman air keras pada korban aktvestis, kesenjangan perbendaharaan hukum, serta pertentangan antara sistem militer dan sipil, masyarakat dan akademisi memiliki ruang diskusi khusus mengenai subsidi dan potensi reformasi dalam peran kedaulatan dan penegakan hukum.

Sementara itu, para pengacara korban dan adopsi masyarakat berupaya memperkuat kebijakan pada tuduhnya memvalidasi hak-hak warga sipil. Manfaat, Bangun/hambus/ink, kejahatan. Kontroversi serta tindakan takaran hukuman memberi sentar pada perkembangan hukum reaksi regse. Kesetiaan warga, saha, akan menghadapi telah diiv.





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Prajurit TNI Pengadilan Militer Aktivis Kontras Andrie Yunus Penyiraman Air Keras

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