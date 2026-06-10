Empat Prajurit TNI Divonis Penjara dan Dipecat dalam Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus

Empat prajurit TNI yang menusuk aktivis KontraS Andrie Yunus dengan air keras divonis penjara dan pemberhentian dari dinas oleh Pengadilan Militer-08 Jakarta. Kasus ini bermotif dendam pribadi karena interupsi Andrie dalam rapat revisi UU TNI, resulting severe injury to the victim's eyesight. The court handed down sentences ranging from 1.5 to 3 years for the four soldiers.

Kasus penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan penyiraman air keras oleh empat prajurit TNI telah berujung pada vonis penjara oleh Pengadilan Militer -08 Jakarta. Sersan Dua Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara dan dipecat dari dinas, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi divonis dua tahun penjara dan dipecat, Kapten Nandala Dwi Prasetia divonis dua tahun penjara, serta Letnan Satu Sami Lakka divonis satu setengah tahun penjara.

Hakim menanyakan pandangan terdakwa terhadap putusan, dan melalui kuasa hukum, keempatnya menyatakan akan mempertimbangkan. Oditur militer sebelumnya mengungkap motif penyiraman yaitu karena dendam pribadi karena tindakan Andrie yang dianggap menghinakan TNI. Akar konflik muncul dari interupsi Andrie saat rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont. Sersan Dua Edi Sudarko, yang tidak hadir di lokasi, merasa kesal setelah melihat video interupsi tersebut dan menganggap Andrie over acting serta tidak sopan.

Kekesalan itu dibagikan ke Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi setelah salat Zuhur di Masjid Al Ikhlas pada 9 Maret 2026. Obrolan melanjutkan di mess Mabes TNI pada 11 Maret 2026 dengan hadir Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Letnan Satu Sami Lakka. Awalnya ada usulan memukul, namun mereka setelah diskusi memilih menyiram dengan cairan pembersih karat dianggap lebih jera karena Andrie dianggap telah memalukan institusi TNI. Pelaksanaan terjadi pada 12 Maret 2026.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo melihat Andrie keluar dari YLBHI naik motor matic kuning, kemudian mengikuti dari belakang bersama Sami Lakka. Sementara Edi dan Budhi menyusul di belakang. Di Jalan Salemba, Edi dan Budhi menyalip motor korban dan berbalih arah, lalu saat berpapasan Edi menyemprotkan cairan dari tumbler yang digantung di motornya dari jarak sekitar satu meter. Andrie membela wajah dan membuka pakaian untuk menghilangkan efek kimia.

Warga memberikan pertolongan dan korban dibawa ke RSCM. Dampaknya parah, terutama pada mata. Dokter spesialis mata RSCM Faraby Martha menyatakan per Mei 2026 kondisi penglihatan Andrie sangat buruk, hanya bisa membedakan ada tidaknya cahaya, tidak bisa membaca huruf terbesar. Keempat terdakwa diancam Pasal 469 Ayat (1) UU KUHP jo Pasal 20 huruf c UU TNI karena penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat.

Oditur militer menuntut hukuman dua tahun enam bulan penjara bagi keempatnya, dengan dikurangi masa tahanan sementara





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Pengadilan Militer TNI Kontras Andrie Yunus Penganiayaan Air Keras Penyiraman Vonis Penjara

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