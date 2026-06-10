Empat Prajurit TNI Divonis Penjara dan Diberhentikan atas Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Empat prajurit TNI dari Denma BAIS terbukti menyiram air keras terhadap aktivis Andrie Yunus di depan KPK. Pelaku mengaku karena luapan emosi tanpa perintah atasan. Hakim militer menjatuhkan hukuman penjara dan pemberhentian dari TNI. Kasus ini memicu kritik terhadap sistem peradilan militer dan mengungkap celah dalam pengendalian internal TNI.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi sorotan publik setelah kejadian tersebut terjadi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada awal Juni 2020.

Empat prajurit TNI dari Denma BAIS (Detasemen Penyelidikan Khusus) terbukti involved dalam aksi tersebut. Sidang pengadilan militer mengungkap bahwa aksi penyiraman dilakukan karena emosi sesaat, bukan motif kriminal. Terdakwa mengaku tidak memiliki perintah khusus dari atasan, melainkan inisiatif pribadi yang muncul secara spontan. Penelitian menunjukkan bahwa air keras yang digunakan merupakan campuran accu bekas dan cairan pembersih karat yang diracik di luar进阶.

Hakim militer kemudian mengucapkan vonis bagi keempat prajurit dengan hukuman penjara dan Pemecatan dari TNI. Oditur menilai kasus ini sebagai bentuk balas dendam di luar hukum. Reaksi publik, termasuk dari Novel Baswedan, mengkritik sikap hakim yang dianggap terlalu membela pelaku. Kasus ini menimbulkan pertanyaan更大 tentang disiplin dan kontrol dalam struktur TNI, terutama karena beberapa terdakwa pernah mengikuti misi perdamaian PBB dan mendapatkan penghargaan.

Kasus juga menyoroti isu impunitas dan keadilan dalam sistem peradilan militer Indonesia





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TNI Andrie Yunus Penyiraman Air Keras Pengadilan Militer Denma BAIS KPK Korupsi Disiplin Militer

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