Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis penjara 1,5 hingga 3 tahun keempat prajurit BAIS TNI yang terbukti menyiramkan air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus. Pelaku juga dipecat dari TNI dan mengajukan banding, sementara oditur menerima putusan

Empat prajurit TNI dari Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI divonis penjara oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus .

Vonis tersebut dijatuhkan setelah majelis hakim, yang diketuai Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, membacakan putusan pada Rabu (10/6). Hakim menepati bahwa keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyiraman air keras. Para terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetyo 2 tahun penjara, dan Letnan Satu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu, mereka juga dipecat dari dinas militer. Majelis hakim menyatakan Edi melakukan provokasi kepada terdakwa lainnya, sementara Budhi sebagai penggagas penyiraman dan menyiapkan racikan air keras. Nandala sebagai perwira seharusnya mencegah peristiwa namun ikut merencanakannya, dan Nandala serta Sami turut mencari keberadaan Andrie Yunus. Pelanggaran yang dikenakan adalah Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah vonis dibacakan, penasihat hukum keempat prajurit segera mengajukan banding. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, yang menjelaskan permohonan banding diajukan pada hari sama setelah putusan. Namun, oditur militer tidak mengajukan banding atas putusan tersebut sehingga posisi banding hanya sebagian dari outermost. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa aksi penyiramanwatersuit keras dilakukan karena sakit hati dan dendam kepada Andrie Yunus, meski pelaku tidak mengenal korban secara pribadi.

Jaksaoditur II-07 dalam tuntutannya menyebut kasus ini bukan penganiayaan biasa, melainkan bentuk balas dendam di luar hukum. Selain itu, korban Andrie Yunus saat itu masih dalam perawatan medis dan tetap memerlukan rawat jalan. Reaksi dari kubu Andrie Yunus tampak beragam. Anggota Tim Advokasi Ulama untuk Demokrasi (TAUD), Jane Rosalina, mempertanyakan kesaksamaan rasa keadilan dalam vonis ini.

Kubu Andrie Yunus juga pernah mengungkap keterlibatan tangan sipil dalam kasus penyiraman air keras dan meminta polisi segera memeriksa saksi-saksi tersebut. Selain itu, mereka pernah mengajukan surat ke Pengadilan Militer untuk meminta sidang dihentikan dan dilanjutkan di peradilan umum. 巴基Hal lain yang menjadi perhatian adalah predikat kedua terdakwa pernah menjalani tugas misi perdamaian PBB dan menerima penghargaan. Hal ini diungkapkan dalam pleidoi mereka yang meminta hukuman ringan.

Para penasihat juga menyampaikan nota pembelaan yang beres, kemudian hakim meminta respons jaksa dan jawaban kubu terdakwa rampung dalam waktu satu hari. Adapun Usman Hamid dari KontraS menolakputusan pemusnahan evidence berupa tumbler yang digunakan dalam penyiraman air keras, dan mendesak polisi mengambil alih barang bukti tersebut. Hakim dalam selidikpun menyatakan tidak ada operasi intelijen militer dalam kasus ini, melainkan motive dendam dan sakit hati sakti batin.

Dengan lettres from all parties, vonis ini menjadi bagian dari lanjutan proses hukum yang kompleks. Kubu prajurit TNI akan menyampaikan duplik dan replik pada sidang yang berlangsung Senin (8/6) sebelumnya. Selain itu, media telah mencatat beberapa kalimat yang dianggap sebagai boilerplate seperti 'FOTO:' atau 'TAUD Soroti', namun substance dari berita tetap berfokus pada vonis, pertimbangan hakim, respons pihak-pihak terkait, serta dasar hukum yang digunakan.

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