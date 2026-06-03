Empat Personel Bais TNI Dituntut 2,5 Tahun Penjara dalam Kasus Penyerangan Andrie Yunus

Empat prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diadili dengan tuntutan penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan oleh oditur militer. Tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus dinilai sebagai penganiayaan berencana dengan motivasi balas dendam karena interupsi Andrie dalam rapat revisi UU TNI. Korban menderita luka bakar 24 persen tubuh. Peristiwa ini juga dikaitkan dengan kerusakan reputasi TNI nasional-internasional. Kronologi dimulai dari pengenalan korban pada Maret 2025 hingga eksekusi pada 12 Maret 2026 di sekitar YLBHI Jakarta.

JAKARTA - Empat personel Badan Intelijen Strategis TNI yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) Andrie Yunus diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Keempat prajurit tersebut, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka, dituntut dengan hukuman penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan oleh oditur militer. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, dengan didampingi Letkol Kum Iwan Tasri dan Mayor Laut Mokhamad Zainal sebagai hakim anggota.

Oditur militer menilai perbuatan keempat terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, merujuk pada Pasal 467 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Unsur perencanaan terbukti dari proses pengenalan korban hingga eksekusi zat berbahaya tersebut.

Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk balas dendam di luar hukum karena dendam terhadap Andrie Yunus yang dianggap telah melecehkan martabat TNI melalui aksi interupsi di rapat tertutup pembahasan revisi UU TNI pada Maret 2025 dan narasi antimiliterisme yang disuarakannya. Penderitaan fisik Andrie Yunus cukup parah karena mengalami luka bakar sekitar 24 persen dari seluruh permukaan tubuh. Selain itu, oditur militer menegaskan bahwa perbuatan tersebut telah merusak reputasi TNI secara nasional maupun internasional.

Surat tuntutan dibacakan Letkol Chk Muhammad Iswadi yang mewakili tim oditur militer. Sidang berlanjut dengan penegasan bahwa motifs dendam dan marah serta sentimen negatif terhadap korban menjadi pemicu utama tindakan keempat anggota Bais TNI tersebut. Penelusuran kronologi mengungkap bahwa eda dan Budhi pertama kali membahas aksi Andrie pada 9 Maret 2026 di sekitar Masjid Al-Ikhlas Bais TNI, menyaksikan video interupsi Andrie di Hotel Fairmont.

Pertemuan berikutnya pada 11 Maret 2026 involving Nandala dan Sami menghasilkan ide untuk memberi efek jera, dengan Budhi menyarankan penggunaan cairan pembersih karat yang dicampur dengan aki bekas. Mereka kemudian membagi tugas untuk mencari lokasi Andrie, yang rutin mengikuti aksi Kamisan di sekitar Monas atau berkantor di Kontras dan YLBHI. Pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 16.30, keempat orang tersebut berkumpul di tempat parkir ambulans Denkes Bais TNI, menyiapkan zat berbahaya.

Meski tidak menemukan Andrie di Monas, mereka tetap memantau kantor Kontras dan YLBHI. Baru sekitar pukul 23.00, Edi dan Budhi melihat Andrie keluar dari kantor YLBHI lalu menyusul. Saat berpapasan, Edi menyiramkan campuran zat itu ke tubuh Andrie kemudian lari bersama tiga rekannya lainnya. Setelah kejadian, keempat pelaku segera kembali ke mes Bais TNI.

Oditur menilai ada unsur perencanaan sejak pengenalan nama Andrie pada 16 Maret 2025 hingga eksekusi pada 12 Maret 2026. Penganiayaan tersebut dikualifikasikan sebagai delik berat dengan ancaman maksimal 4-7 tahun penjara sesuai Pasal 467 UU KUHP. Oleh karena itu, oditur memohonPN pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan bagi masing-masing terdakwa. Sidang ini menjadi sorotan publik karena melibatkan personel intelijen strategis TNI dan meninggalkan korban dengan luka bakar yang signifikan.

Reputasi TNI juga menjadi poin penting karena perbuatan tersebut dinilai merusak citra lembaga di mata masyarakat dan komunitas internasional. Kejadian ini mengangkatagainkan isu akuntabilitas aparat dan proses hukum terhadap anggota TNI di pengadilan militer





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TNI Bais TNI Andrie Yunus Kontras Penganiayaan Air Keras Pengadilan Militer Oditur Militer Pasal 467 KUHP Luka Bakar Balas Dendam Revisi UU TNI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Empat Anggota BAIS TNI Hadapi Tuntutan Kasus Andrie YunusSidang tuntutan empat anggota BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus digelar hari ini.

Read more »

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun PenjaraDalam amar tuntutannya, Oditur meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada empat terdakwa.

Read more »

Empat Prajurit TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraTuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Read more »

Empat personel TNI penyiram Andrie Yunus dituntut 2,5 tahun penjaraSebanyak empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, masing-masing ...

Read more »