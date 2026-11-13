Empat Pemuda Ditangkap Pencurian Komponen Motor Gowa

Polisi menangkap empat tersangka pencurian komponen kendaraan di gudang Polresta Gowa. Tiga pelaku di bawah umur, total kerugian mencapai Rp 25 juta.

Polsek Somba Opu di Kabupaten Gowa berhasil menangkap empat orang pemuda yang diduga keras terlibat dalam aksi pencurian komponen kendaraan bermotor di gudang Satlantas Polresta Gowa. Penangkapan keempat tersangka ini dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi yang berbeda dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, di mana tiga dari mereka masih berusia di bawah delapan belas tahun. Operasi penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan mendalam terhadap hilangnya berbagai spare part berharga yang sebelumnya diamankan oleh pihak berwajib karena terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

Mekanisme Pencurian dan Identitas Tersangka

Kapolsek Somba Opu, Kompol Hambali, mengonfirmasi bahwa keempat tersangka telah ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Para tersangka tersebut secara spesifik diidentifikasi sebagai MS yang berusia enam belas tahun dan berdomisili di Kota Makassar, MR yang berusia dua puluh tahun, serta dua remaja lainnya yaitu IKS berusia empat belas tahun dan MP berusia lima belas tahun yang keduanya berdomisili di Kabupaten Gowa. Keempat individu ini sudah mengakui adanya keterlibatan mereka dalam aksi pencurian tersebut.

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Pihak kepolisian menjelaskan bahwa para pelaku memanfaatkan kondisi gudang penyimpanan barang sitaan yang sepi untuk menjalankan aksinya. Mereka masuk ke dalam area gudang Satlantas Polres Gowa dengan cara memanjat tembok pagar, kemudian mengambil berbagai komponen kendaraan bermotor. Motif utama dari perbuatan ini adalah kebutuhan ekonomi, di mana barang-barang hasil curian tersebut sebagian besar dijual melalui media sosial untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi mereka.

Detail Kerugian dan Rangkaian Peristiwa

Peristiwa pertama pencurian ini diketahui pada dua September dua ribu dua puluh enam, ketika seorang pemilik kendaraan datang untuk memeriksa kendaraannya di gudah. Saat itu, korban mendapati bahwa komponen seperti knalpot Yamaha NMax, dua velg Yamaha Sporty, satu buah CDI, dan beberapa aki telah hilang. Kerugian yang dialami oleh korban dalam kejadian pertama ini diperkirakan mencapai tujuh juta rupiah, dan kasus tersebut segera dilaporkan ke Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek Somba Opu.

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Pencurian berikutnya terjadi pada tiga belas Oktober dua ribu dua puluh enam, di mana korban hendak mengambil kendaraan yang sebelumnya disita setelah mengalami kecelakaan. Ketika diperiksa, sejumlah komponen lainnya sudah raib, termasuk dua sokbreker, satu pasang ban beserta velg, knalpot, sadel, dan speedometer. Korban mengalami kerugian tambahan sekitar delapan belas juta rupiah dari kejadian kedua ini dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti.

Operasi Penangkapan dan Barang Bukti

Setelah menerima laporan, tim Opsnal Polsek Somba Opu yang dipimpin oleh Ipda M Iskandar segera melakukan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi para pelaku. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan MS di kawasan Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam penangkapan tersebut, pihak polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang relevan dengan kasus pencurian yang sedang disidik.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka MS mengakui bahwa pencurian dilakukan bersama rekan-rekannya dan memberikan informasi mengenai keberadaan para pelaku lainnya. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi melanjutkan operasi penangkapan dengan menyergap MR di Jalan Ketilang, Bonto Bontoa. Proses penangkapan berikutnya dilakukan terhadap MP di rumahnya di kawasan Buttadidia, sedangkan IKS diamankan di kediamannya di wilayah Pattiro, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Barang Bukti dan Penindakan Hukum

Dari rangkaian penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti yang cukup lengkap dan bernilai tinggi. Barang bukti tersebut meliputi dua ponsel, enam knalpot, lampu stop motor, penutup kipas motor, bobeng motor, soket ICU atau CDI, sambungan sokbreker, tiga unit sepeda motor, kunci letter T, rumah cakram, aki, velg dan ban, kunci pas, master rem, serta satu mesin motor. Semua barang ini dikumpulkan sebagai bukti fisik pendukung dalam proses hukum selanjutnya.

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Kapolsek Somba Opu menegaskan bahwa para pelaku akan disangkakan Pasal Empat ratus tujuh puluh tujuh Undang-Undang nomor satu tahun dua ribu dua tiga tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidana penjara yang berlaku dalam pasal tersebut adalah tujuh tahun. Proses hukum akan terus berlanjut sesuai dengan prosedur standar kepolisian untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi korban dan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.