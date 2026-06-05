Empat Pemain Timnas Indonesia Kembali Hadir di FIFA Matchday Juni 2026

Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Muhammad Ferarri, dan Saddil Ramdani kembali memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Mereka memiliki misi untuk membuktikan bahwa masih pantas menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia pada agenda besar berikutnya.

Juni 2026. Skuad Garuda akan menjalani dua laga uji coba melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pelatih John Herdman tetap membawa sebagian besar pemain andalannya untuk agenda internasional kali ini. Hanya kapten Jay Idzes yang tidak masuk daftar karena masih menjalani pemulihan cedera. Nama-nama seperti Maarten Paes, Emil Audero, Kevin Diks, Joey Pelupessy, dan Ole Romeny kembali menjadi tulang punggung tim. Di sisi lain, ada beberapa pemain yang kembali mendapat kesempatan setelah sempat absen dalam periode tertentu.

Kembalinya sejumlah pemain ini menghadirkan persaingan yang lebih ketat di dalam skuad. Mereka kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kualitas yang dimiliki masih layak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. John Herdman Ungkap Misi Sebenarnya Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026: Kesempatan Menetapkan Diri Sebagai Pesaing di Asia. Marselino Ferdinan kembali masuk daftar pemain Timnas Indonesia setelah pulih dari cedera hamstring yang sempat mengganggu kariernya.

Gelandang berusia 21 tahun itu sebelumnya harus menjalani operasi dan proses rehabilitasi dalam beberapa bulan terakhir. Musim 2025/2026 menjadi fase baru bagi Marselino setelah bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman dari Oxford United. Ia telah mencatatkan empat penampilan bersama klub Slovakia tersebut sebelum mengalami cedera. Marselino merupakan salah satu pemain penting yang membantu Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sejak debut pada Januari 2022, ia telah mengoleksi 37 penampilan dan mencetak lima gol untuk tim senior. Aksi Rayhan Hannan dalam laga Persija Jakarta vs Persis Solo di BRI Super League 2025/2026, Senin (27/4/2026). Rayhan Hannan kembali memperoleh kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia senior. Gelandang Persija Jakarta itu sebelumnya lebih banyak tampil bersama kelompok usia dan sempat membela tim senior pada Piala AFF 2024.

Pemain berusia 22 tahun tersebut dikenal memiliki kemampuan mengatur tempo permainan dan mobilitas tinggi. Selain aktif membantu serangan, ia juga rajin turun membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola. Performa Hannan di level klub cukup menjanjikan sepanjang musim ini. Ia tampil dalam 17 pertandingan BRI Super League dengan kontribusi tiga gol dan satu assist.

Muhammad Ferarri menjadi salah satu nama yang kembali mendapat kesempatan dari John Herdman. Bek Bhayangkara FC itu memang tidak memiliki menit bermain yang melimpah sepanjang musim. Ferarri baru tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak satu gol bersama klubnya. Meski demikian, pengalaman panjang bersama berbagai kelompok usia Timnas Indonesia menjadi modal penting bagi pemain berusia 23 tahun tersebut.

Total, ia sudah mencatatkan 52 penampilan di level kelompok umur dan tujuh laga bersama tim senior. Kemampuan memimpin serta produktivitasnya sebagai bek menjadi alasan dirinya tetap dipertimbangkan. Saddil Ramdani akhirnya kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia setelah hampir dua tahun tidak mendapat panggilan. Winger Persib Bandung itu masuk dalam program pemusatan latihan menjelang FIFA Matchday Juni 2026.

Terakhir kali Saddil memperkuat Timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 saat laga uji coba melawan Libya. Kini, ia kembali hadir dengan bekal pengalaman dan kematangan yang lebih baik. Sepanjang musim ini, Saddil mencatatkan empat gol dan satu assist dari 32 pertandingan di semua kompetisi. Kecepatan, kreativitas, dan pengalaman internasionalnya dapat menjadi tambahan penting bagi variasi serangan Timnas Indonesia.

Empat pemain tersebut datang dengan misi yang sama di FIFA Matchday Juni 2026. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa masih pantas menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia pada agenda besar berikutnya





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