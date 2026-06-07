Empat Pelatih Tertua di Piala Dunia 2026: Bukti Usia Bukan Penghalang

Piala Dunia 2026 akan diramaikan oleh empat pelatih berusia di atas 70 tahun yang masih memimpin tim nasional. Mereka adalah Hugo Broos (74 tahun, Afrika Selatan), Miroslav Koubek (74 tahun, Ceko), Carlos Queiroz (73 tahun), dan Marcelo Bielsa (70 tahun, Uruguay). Pengalaman panjang mereka menjadi modal berharga untuk bersaing di turnamen bergengsi ini.

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat dan antusiasme publik sepak bola dunia terus meningkat. Turnamen terbesar antarnegara itu akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format baru yang melibatkan 48 peserta.

Di tengah persaingan para pemain bintang di lapangan, sosok pelatih juga menjadi sorotan tersendiri. Beberapa tim nasional akan dipimpin oleh juru taktik berusia lanjut yang masih dipercaya menangani tim di level tertinggi. Pengalaman menjadi modal utama bagi para pelatih senior tersebut. Mereka telah menghabiskan puluhan tahun di dunia sepak bola dan mengoleksi segudang pengalaman di berbagai kompetisi internasional.

Para pelatih ini membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap berkarya di pentas sepak bola tertinggi. Mereka tetap mampu memberikan kontribusi besar bagi timnya masing-masing. Dengan kombinasi pengalaman, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang permainan, para pelatih senior ini menjadi aset berharga bagi setiap tim yang mereka pimpin. Nama Hugo Broos berada di posisi teratas dalam daftar pelatih tertua di Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Belgia tersebut kini telah berusia 74 tahun dan masih dipercaya menangani Timnas Afrika Selatan sejak 2021. Broos bukan nama asing dalam sepak bola internasional. Karier kepelatihannya sudah berlangsung sejak tahun 1988 silam dan mencakup berbagai klub maupun tim nasional. Puncak prestasinya datang saat membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017.

Kesuksesan itu semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pelatih paling berpengalaman di benua Afrika. Meski usianya terus bertambah, Broos tetap menunjukkan energi besar di pinggir lapangan. Pengalamannya menjadi senjata utama untuk membantu Afrika Selatan bersaing di panggung dunia. Broos dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim yang solid dan disiplin, serta memiliki kemampuan membaca pertandingan dengan sangat baik.

Keberadaannya di Piala Dunia 2026 menjadi inspirasi bagi banyak pelatih muda bahwa dedikasi dan kerja keras tidak mengenal usia. Miroslav Koubek juga masuk dalam daftar pelatih tertua di Piala Dunia 2026 dengan usia 74 tahun. Pelatih asal Republik Ceko tersebut dikenal sebagai sosok yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia kepelatihan. Koubek membangun namanya melalui berbagai pengalaman di kompetisi domestik Eropa Tengah.

Konsistensinya membuat dirinya tetap mendapat kepercayaan melatih Timnas Ceko sejak tahun 2025 lalu meski usia sudah memasuki dekade ketujuh. Kemampuan membaca permainan dan mengelola pemain menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan dirinya. Pengalaman panjang di dunia manajerial sejak tahun 1983 membuatnya mampu menghadapi berbagai situasi pertandingan dengan tenang. Keberadaannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa usia bukan hambatan untuk tetap berkiprah di level tertinggi sepak bola.

Koubek masih mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih elite. Ia dikenal sebagai pelatih yang detail dan memiliki pendekatan taktis yang matang, serta mampu memotivasi pemainnya untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Carlos Queiroz menjadi nama berikutnya dalam daftar ini. Pelatih asal Portugal tersebut berusia 73 tahun dan tetap menjadi salah satu figur paling dihormati di dunia sepak bola.

Queiroz memiliki pengalaman luar biasa di level internasional. Ia pernah menangani sejumlah tim nasional seperti Portugal, Iran, Kolombia, Mesir, hingga Qatar dan Oman. Selain itu, Queiroz juga pernah menjadi asisten pelatih legendaris Sir Alex Ferguson di Manchester United. Pengalaman tersebut semakin memperkaya wawasan taktis yang dimilikinya.

Queiroz dikenal sebagai pelatih yang sangat taktis dan mampu mengadaptasi strateginya sesuai dengan karakteristik tim yang dilatihnya. Keberadaannya di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional yang akan ditanganinya menjadi daya tarik tersendiri. Queiroz membawa filosofi permainan yang disiplin dan terorganisir, serta kemampuan untuk mengembangkan pemain muda menjadi bintang dunia. Pengalaman luasnya menjadi modal berharga bagi tim mana pun yang ia latih.

Marcelo Bielsa melengkapi daftar empat pelatih tertua di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Argentina itu kini berusia 70 tahun dan masih dipercaya memimpin Timnas Uruguay. Bielsa dikenal luas sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sepak bola modern. Filosofi permainan menyerangnya menginspirasi banyak pelatih top dunia, termasuk Josep Guardiola dan Mauricio Pochettino.

Sepanjang kariernya, Bielsa pernah menangani Argentina, Chile, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille, hingga Leeds United. Setiap tim yang dilatihnya hampir selalu menampilkan identitas permainan yang khas. Meski telah memasuki usia 70 tahun, Bielsa tetap mempertahankan intensitas dan dedikasi tinggi terhadap sepak bola. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa pengalaman dan ide-ide segar masih bisa berjalan beriringan.

Bielsa dikenal dengan gaya permainan pressing tinggi dan serangan cepat yang menuntut kebugaran fisik dan kecerdasan taktis dari para pemainnya. Uruguay di bawah asuhannya diharapkan mampu tampil kompetitif dan memberikan kejutan di turnamen mendatang. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi para pelatih senior ini untuk menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan untuk tetap berprestasi. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki, mereka siap membawa timnya berlaga di turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola.

Atmosfer Piala Dunia yang melibatkan tiga negara tuan rumah akan menambah semarak kompetisi. Format baru dengan 48 peserta juga membuka peluang lebih besar bagi tim-tim non-unggulan untuk bersaing. Kehadiran pelatih-pelatih tua ini tidak hanya menjadi cerita menarik, tetapi juga memberikan warna tersendiri bagi gelaran Piala Dunia 2026. Mereka adalah bukti hidup bahwa sepak bola adalah olahraga yang menghargai perjalanan panjang dan dedikasi tanpa batas





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Piala Dunia 2026 Pelatih Tertua Sepak Bola Hugo Broos Marcelo Bielsa

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