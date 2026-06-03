Empat Mantan Pelatih Chelsea Pimpin Timnas di Piala Dunia 2026

Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, dan Carlo Ancelotti, mantan pelatih Chelsea yang dipecat dengan alasan berbeda, kini memimpin timnas Inggris, Swedia, Amerika Serikat, dan Brasil di Piala Dunia FIFA 2026. Artikel ini membahas penyebab pemecatan mereka dari Chelsea, perjalanan karier pascaChelsea, hingga potensi mereka meraih glori terobosan besar di Kanada Amerika Serikat Meksiko 2026.

Dalam unggahan yang viral di media sosial, terungkap bahwa empat mantan manajer The Blues kini memimpin tim nasional yang melaju ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026.

Thomas Tuchel, yang pernah memenangkan Liga Champions 2021 bersama Chelsea, ditunjuk sebagai pelatih Timnas Inggris. Kontraknya berlangsung selama 18 bulan hingga akhir turnamen. Meski dipecat dari Chelsea pada April 2023 karena performa awal musim 2022/23 yang mengecewakan dan konflik dengan manajemen baru under Todd Boehly, Tuchel dianggap tepat untuk mengembalikan kejayaan Three Lions.

Graham Potter, yang menggantikan Tuchel di Chelsea namun hanya bertahan kurang dari tujuh bulan dengan 31 pertandingan sebelum dipecat akibat 11 kekalahan dan kegagalan memulihkan tim setelah investasi besar di bursa transfer, kini menjadi pelatih Swedia. Ia dinobatkan sebagai 'penyelamat' setelah Swedia dalam posisi kritis di kualifikasi, dan keberhasilan membawanya lolos ke Piala Dunia 2026 berkat pengalaman lamanya di klub Swedia, Ostersund FK, serta kemampuan mengoptimalkan pemain seperti Alexander Isak.

Mauricio Pochettino, yang meninggalkan Chelsea setelah satu musim meski finis keenam dan menunjukkan peningkatan di akhir kompetisi, saat ini menangani Timnas Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Ia ditunjuk pada September 2024 dengan kontrak hingga turnaman berakhir bajo harapan besar terhadap 'Generasi Emas' AS, meski spekulasi kuat ia akan kembali ke klub, seperti AC Milan, setelah Piala Dunia.

Carlo Ancelotti, yang sukses besar di Real Madrid dengan dua gelar Liga Champions, kini memimpin tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia, Brasil. Ia digulingkan dari Chelsea pada 2011 meski baru saja meraih ganda domestik, karena performa di musim berikutnya dianggap tidak memuaskan. Pendekatan tenang dan pengamatannya di level klub dan internasional menjadi aset Brasil di.canada 2026





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