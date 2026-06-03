Oditur Militer menuntut pergantungan Empat anggota BAIS TNI yang terlibat penyerangan terhadap aktivis Andrie Yunus dengan hukuman penjara tanpa tambahan sanksi pemecatan, meski perbuatan tersebut melanggar多项 kodifikasi internal TNI. Sidang lanjutan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan keputusan final status kedinasan masih dalam tangan majelis hakim.

Empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menghadapi persidangan lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus .

-sidang tersebut meng tackling pon tuntutan dari Oditur Militer II-07 Jakarta yang diwakili Letnan Kolonel Chk Muhammad Iswadi, S.H. Keempat terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko (Terdakwa I), Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (Terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetyo (Terdakwa III), dan Letnan Satu Sami Lakka (Terdakwa IV).

Oditur menuntut masing-masing pidana penjara selama dua tahun enam bulan berdasarkan Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terbukti melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat pada korban. Menurut tuntutan, tindakan kelima武装 itu-motif oleh dendam atau perasaan marah akibat kritik Andrie Yunus terhadap institusi TNI, khususnya terkait aksi interupsi dalam rapat revisi Undang-Undang TNI pada 16 Maret 2025 serta narasi anti-militer yang dianggap menyinggung.

Oditur menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk "extra-legal revenge" atau balas dendam di luar hukum yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban tetapi juga merusak reputasi TNI di tingkat nasional maupun internasional. Pentingnya kasus ini terletak pada konteksnya sebagai pelanggaran berat terhadap kodifikasi internal militer, termasuk Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, yang seharusnya menjadi panduan Beruf马来西亚国军 dalam melaksanakan tugas. Namun, cito k权利要求 pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (Ti-TDH) dari dinas keprajuritan disertakan dalam tuntutan oditur.

Kebetulan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa tindakan administratif serius tidak diangkat, mengingat perbuatan terdakwa secara jelas melanggar semua norma internal prajurit. Pemecatan tidak dengan hormat dapat dijatuhkan sebagai tindakan tambahan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran serius, seperti melakukan pidana yang membahayakan keamanan negara, membahayakan nama baik institusi, atau tindakan yang tidak patut bagi seorang prajurit. Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan jelas terjadi karena sentimen pribadi dan bertentangan dengan semangat profesi militer.

Keputusan final mengenai status kedinasan keempat terdakwa tetap berada dalam kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan terlepas dari apakah oditur mengajukan tuntutan serupa atau tidak. Putusan yang akan diucapkan nanti menjadi preseden penting dalam menegakkan ketegakan dan integritas内部纪律 tentara di tengah masyarakat yang menuntut akuntabilitas penuh atas setiap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum militer





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BAIS TNI Andrie Yunus Kontras Penyiraman Air Keras Penganiayaan Berencana Pemecatan TNI Pengadilan Militer Oditur Militer

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