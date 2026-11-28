Polresta Malang Kota memindahkan empat pelaku kasus kematian Silva Nur Intania Putri ke Lapas Perempuan IIA Malang. Penyelidikan berlanjut dengan pemeriksaan delapan saksi kunci.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setyo PS mengonfirmasi bahwa empat anak di bawah umur (ABH) yang menjadi terduga dalam kasus kematian tragis Silva Nur Intania Putri telah resmi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan pada Jumat malam. Pemindahan ini dilakukan sekitar pukul 23.30 WIB oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota, sesuai dengan prosedur baku penanganan perkara yang melibatkan anak.

Prosedur Pemindahan ke Lapas Perempuan

Kompol Septiawan Adi Prihartono sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menegaskan bahwa pemindahan keempat tersangka ABH tersebut ke fasilitas penahanan perempuan merupakan langkah administratif yang wajib dilaksanakan usai proses pemeriksaan awal selesai. "Iya benar, malam kemarin jam setengah 12 malam. Kita bawa ke Lapas Perempuan," tegas Kompol Septiawan saat dikonfirmasi mengenai fakta perpindahan lokasi penahanan ini oleh pihak kepolisian.

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Pihak kepolisian menyatakan bahwa langkah ini bukan merupakan hukuman akhir, melainkan bagian dari mekanisme penanganan perkara anak yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan khusus. Setelah proses penyidikan terhadap para tersangka ABH tersebut rampung atau pada tahap penahanan, maka subjek hukum tersebut wajib dipindahkan ke fasilitas penahanan yang sesuai dengan jenis kelamin dan usia mereka, dalam hal ini adalah Lapas Perempuan.

Polresta Malang Kota kini sepenuhnya memfokuskan sumber daya dan perhatian operasional mereka pada kelanjutan proses penyidikan kasus ini. Kompol Septiawan Adi Prihartono menambahkan bahwa kepolisian akan tetap menjaga koordinasi intensif dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait kesejahteraan dan status hukum para anak tersebut selama proses hukum berjalan, memastikan semua prosedur sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

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Foto di X Bukti Kehadiran di Lapas IIA

Dokumen visual yang memperkuat keberadaan keempat anak tersebut di fasilitas penahanan perempuan telah beredar luas di platform media sosial X, yang mengkonfirmasi pernyataan resmi kepolisian. Foto-foto tersebut menunjukkan keempat terduga ABH mengenakan seragam lapas standar yang terdiri dari atasan berwarna putih dan celana berwarna hitam, lengkap dengan penggunaan masker wajah sebagai bagian dari protokol kesehatan atau identitas.

Salah satu akun X dengan nama pengguna @bilbiils_ yang secara aktif mengawal dan membagikan informasi terkait kasus kematian tragis Silva Nur Intania Putri menjadi sumber utama penyebaran gambar ini. Akun tersebut membagikan tiga foto berbeda yang memperlihatkan keempat tersangka sedang duduk di dalam ruang penahanan, memberikan gambaran visual langsung mengenai kondisi mereka saat ini di dalam Lapas Perempuan IIA Kota Malang.

Sosok sorotan publik muncul dari detail objek yang terlihat di depan keempat anak tersebut. Netizen dan pengamat kasus menyoroti adanya sajian makanan di atas meja di hadapan mereka, yang meliputi buah jeruk, hidangan makanan lainnya, serta botol air mineral. Hal ini memicu berbagai respons dan analisis di ruang publik mengenai standar layanan atau fasilitas yang diberikan kepada tersangka anak di dalam penjara.

Penyelidikan Melibatkan Delapan Saksi Kunci

Di sisi lain proses hukum untuk membangun fakta kejadian, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setyo PS memberikan.update terkini mengenai langkah investigatif yang telah dilakukan. Kombes Pol Danang Setyo PS mengungkapkan bahwa tim penyidik telah resmi meminta keterangan dari delapan orang saksi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa kematian siswi SMAN 7 Kota Malang tersebut.

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Kedelapan saksi yang telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik ini memiliki peran strategis dalam meluruskan kronologi kejadian. Jumlah tersebut terdiri atas satu orang saksi yang berperan sebagai pelapor awal kejadian, serta tujuh orang saksi lainnya yang mengaku melihat, mengetahui, atau mengalami langsung peristiwa yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini bertujuan untuk memperkaya rekaman fakta hukum dan memastikan bahwa penyidikan berjalan secara komprehensif. Dengan adanya keterangan dari pelaku, korban, hingga saksi mata dan pelapor, kepolisian berupaya menyusun narasi peristiwa yang utuh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum untuk kasus yang melibatkan remaja ini.