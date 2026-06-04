Empat Anak Harimau Sumatra Lahir di Taman Safari Prigen

Taman Safari Indonesia II Prigen memperkenalkan empat anak harimau sumatra yang lahir pada 23 Maret 2026 dari pasangan indukan Praja dan Dini. Kelahiran empat ekor dalam satu kali persalinan ini di atas rata-rata dan menjadi kabar gembira bagi konservasi spesies kritis.

Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen yang berlokasi di Pasuruan Jawa Timur kembali mencatat keberhasilan dalam program konservasi satwa langka. Pada Kamis 4 Juni 2026 pihak taman safari memperkenalkan empat ekor anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang lahir pada 23 Maret 2026.

Keempat anak harimau tersebut merupakan hasil perkawinan dari indukan jantan bernama Praja dan indukan betina bernama Dini. Momen kelahiran ini menjadi istimewa karena jumlah anak yang lahir dalam satu kali persalinan mencapai empat ekor terdiri dari tiga jantan dan satu betina. Padahal rata-rata kelahiran harimau sumatra biasanya hanya dua ekor per periode kelahiran. Keberhasilan ini menjadi kabar gembira bagi upaya pelestarian spesies yang terancam punah.

Indukan Dini terlihat sangat protektif dan penuh kasih sayang saat bermain bersama keempat anaknya di kawasan Taman Safari Indonesia II Prigen. Tingkah laku anak-anak harimau yang aktif lincah dan menggemaskan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang menyaksikan momen langka tersebut. Pengelola taman safari sengaja membuka kesempatan bagi publik untuk melihat langsung interaksi induk dan anak harimau sebagai bentuk edukasi tentang pentingnya konservasi.

Harimau sumatra dikenal memiliki tingkat selektivitas tinggi dalam memilih pasangan sehingga proses reproduksi di penangkaran seringkali menghadapi tantangan. Mulai dari risiko saat penggabungan pasangan hingga tahapan perawatan anak setelah lahir memerlukan penanganan khusus dari tim medis dan perawat satwa. Kehadiran empat anak harimau sumatra ini menambah koleksi satwa langka di Taman Safari Indonesia II Prigen sekaligus menjadi bukti keberhasilan program penangkaran yang dilakukan secara profesional.

Harimau sumatra merupakan salah satu subspesies harimau yang saat ini berstatus kritis (Critically Endangered) menurut IUCN. Populasinya di alam liar terus menurun akibat perburuan liar dan kerusakan habitat. Oleh karena itu setiap kelahiran baru di penangkaran memiliki arti penting untuk menjaga keberlangsungan genetik spesies ini. Taman Safari Indonesia terus berkomitmen dalam upaya konservasi ex-situ dengan menyediakan habitat yang menyerupai alam asli serta perawatan kesehatan yang optimal.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian dengan tidak membeli produk satwa langka dan ikut menjaga kelestarian hutan sebagai habitat alami harimau sumatra





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harimau Sumatra Taman Safari Indonesia Kelahiran Konservasi Prigen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Taman Safari Prigen perkenalkan empat anak harimau sumatraTaman Safari Indonesia (TSI) II Prigen memperkenalkan empat anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang lahir pada 23 Maret 2026, dari pasangan ...

Read more »

Tiga polisi diperiksa atas kaburnya empat tahanan di Empat LawangTiga personel Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan, diperiksa oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) terkait kaburnya empat tahanan dari sel Polres Empat ...

Read more »

Empat anak harimau sumatra muncul perdana di TSI PrigenEmpat anak harimau sumatra muncul perdana di TSI Prigen. Seekor induk harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) bernama Dini bersama anak-anaknya di Taman Safari Indonesia II ...

Read more »

Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai PolitikKomisi II DPR RI akan merevisi UU Pemilu secara inklusif dengan menjaring aspirasi publik dan seluruh partai politik agar kualitas demokrasi Indonesia meningkat.

Read more »