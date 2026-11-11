Emiten Batubara Dominasi Dividen Tertinggi di BEI Per November 2026

Daftar emiten dengan dividen per saham tertinggi di Bursa Efek Indonesia pada November 2026 didominasi sektor batu bara dengan nilai mencapai Rp2.183.

Pada tanggal 10 November 2026, pasar modal Indonesia mencatatkan distribusi keuntungan yang signifikan bagi para pemegang saham melalui program dividen yang agresif. Beberapa perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kebijakan pembagian laba yang sangat menguntungkan, dengan nilai dividen per saham atau DPS yang menembus angka Rp2.000 per lembar.

Posisi ITMG Puncak Daftar Dividen Tertinggi

Perusahaan tambang batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memimpin peringkat dengan mencatatkan Dividen Per Saham (DPS) tertinggi sebesar Rp2.183,09 per lembar saham. Bagi investor yang memegang satu lot saham ITMG, akumulasi dividen yang dapat diterima mencapai Rp218.309, asalkan mereka memenuhi syarat pencatakan pada setiap periode pembagian selama 12 bulan terakhir. Nilai nominal ini merupakan hasil penjumlahan pembayaran dividen yang tersebar dalam kurun waktu tahunan, bukan pembayaran tunggal sekaligus.

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Komposisi Lima Emitten Teratas Dividen Besar

Keberhasilan ITMG diikuti oleh empat emiten lainnya yang juga berhasil mencetak DPS di atas Rp1.000 per saham, dengan dominasi kuat dari sektor pertambangan batu bara. PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) menempati posisi kedua dengan DPS sebesar Rp1.662 per saham, sementara PT United Tractors Tbk (UNTR) berada di urutan ketiga dengan nilai Rp1.526 per lembar. Penutup lima besar ditempati oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang masing-masing membagikan dividen senilai Rp1.019,71 dan Rp1.001,40 per saham.

Diversifikasi Sektor Selain Batu Bara di Top 10

Selain lima perusahaan utama di atas, daftar sepuluh emiten dengan dividen tertinggi masih mencakup berbagai sektor industri lain yang menunjukkan kinerja keuangan solid. PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) membagikan dividen Rp950 per saham, disusul PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dengan Rp849,88. Sektor konsumen dan jasa juga hadir dengan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar Rp800, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) dengan Rp760, serta PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) yang membagikan Rp630 per saham.

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Mekanisme Imbal Hasil versus Harga Beli Saham

Nominal dividen yang besar tidak secara otomatis menjamin imbal hasil investasi yang paling maksimal bagi portofolio investor. Sebagai contoh, saham dengan harga Rp5.000 per lembar yang memberikan dividen Rp500 per lembar justru menawarkan tingkat pengembalian atau yield sebesar 10%. Angka ini dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan persentase imbal hasil yang mungkin ditawarkan oleh saham dengan dividen absolut yang jauh lebih besar namun memiliki harga beli yang sangat tinggi.

Strategi Evaluasi Kinerja Keuangan Jangka Panjang

Investor disarankan untuk tidak hanya terpaku pada jumlah absolut rupiah yang dibagikan, tetapi juga mempertimbangkan harga beli saham sebagai dasar perhitungan efisiensi investasi. Penting untuk diingat bahwa data Dividen Per Saham TTM adalah akumulasi historis selama 12 bulan terakhir, sehingga besaran tersebut belum tentu akan direplikasi atau dibagikan kembali pada periode keuangan berikutnya. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap stabilitas arus kas dan proyeksi masa depan perusahaan.