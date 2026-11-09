Emisi Gas Rumah Kaca Global Capai 54,1 Miliar Ton di 2025

Emisi gas rumah kaca global tembus 54,1 miliar ton pada 2025. Sektor kelistrikan dan industri jadi penyumbang utama pemicu perubahan iklim di Konferensi COP31.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim tingkat 31 atau COP31 berlangsung di Antalya, Turki, pada Senin, 9 November 2026. Acara internasional ini diadakan dalam kondisi darurat iklim di mana angka emisi gas rumah kaca global terus melonjak tinggi.

Data Emisi Global Mencapai Rekor Tertinggi

Berdasarkan data terbaru dari Pusat Penelitian Bersama Komisi Eropa atau Joint Research Centre (JRC) dan Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), emisi gas rumah kaca dunia mencapai 54,1 miliar ton pada tahun 2025. Angka ini merupakan lonjakan drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya dan menunjukkan urgensi penanganan krisis iklim.

Also read Lima rumah hanyut & 115 rumah rusak akibat banjir bandang di Gayo Lues

Emisi gas rumah kaca utamanya berasal dari pelepasan karbon dioksida (CO2) dan metana ke atmosfer. Gas-gas tersebut memiliki sifat memerangkap panas yang mengakibatkan suhu rata-rata Bumi meningkat. Peningkatan suhu ini selanjutnya memicu berbagai fenomena cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan berkepanjangan, dan banjir bandang yang merusak infrastruktur.

CO2 tercatat sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global pada 2025 dengan porsi mencapai 73,8 persen. Gas ini terutama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, penggundulan hutan memperburuk situasi karena mengurangi jumlah pohon yang berfungsi menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Metana (CH4) menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 17,6 persen. Dinitrogen oksida (N2O) menyumbang 5,3 persen dan kelompok gas berfluorinasi atau F-gases sebesar 3,3 persen.

Advertisement

Dampak Cuaca Ekstrem Terhadap Jiwa dan Ekonomi

Kandungan panas di lautan dunia mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pencatatan pada 2025 menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO). Laju pemanasan laut juga meningkat tajam selama dua dekade terakhir dan menjadi pendorong utama intensifikasi badai tropis. Dunia menghadapi berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada kehidupan manusia.

Sepanjang tahun 2026, bencana akibat cuaca ekstrem telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan lainnya meninggalkan tempat tinggal mereka. Di Eropa, gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan antara Mei hingga Agustus menyebabkan lebih dari 30.000 kematian tambahan. Angka kematian ini jauh melebihi estimasi kondisi normal pada periode yang sama.

Di Prancis, sebanyak 220.000 orang harus dievakuasi akibat dampak cuaca ekstrem. Pada 26 Agustus, runtuhnya gletser di kawasan Himalaya memicu banjir bandang yang menewaskan lebih dari 1.500 orang di Nepal, dekat perbatasan dengan China. PBB mencatat sekitar 5.600 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat tragedi tersebut. Topan Bavi pada Juli 2026 memaksa sekitar tiga juta orang mengungsi di China, sementara dampak gabungan topan tersebut dan angin monsun barat daya menewaskan 26 orang di Filipina.

Bebas Tropis Parah Maysak menewaskan 171 orang dan menyebabkan kerugian lebih dari 3 miliar dolar AS di China beberapa pekan setelahnya. Sebelumnya, banjir dan badai angin di kawasan Mediterania bagian barat menyebabkan lebih dari 180.000 orang kehilangan tempat tinggal di Maroko. Cuaca dingin ekstrem dan badai salju di Amerika Utara juga menewaskan 174 orang.

Advertisement

Sektor Industri dan Energi Menjadi Kontributor Utama

Emisi gas rumah kaca global telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 1970, dari sekitar 23 miliar ton menjadi 54,1 miliar ton pada 2025. Sektor pembangkit listrik menjadi sumber emisi terbesar dengan kontribusi hampir 30 persen dari total emisi global pada 2025. Emisi sektor ini meningkat sekitar empat kali lipat sejak 1970, terutama akibat melonjaknya kebutuhan listrik di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti China dan India.

Sektor industri, termasuk manufaktur dan pertambangan, menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 21 persen. Emisi dari sektor industri berasal dari pembakaran bahan bakar di pabrik serta pelepasan gas selama proses produksi semen, logam, dan bahan kimia. Transportasi berada di urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 16 persen yang mencakup kendaraan bermotor, pelayaran, dan penerbangan.

Ketiga sektor tersebut yaitu pembangkit listrik, industri, dan transportasi menghasilkan sekitar dua pertiga dari total emisi gas rumah kaca dunia. Sisanya berasal dari pertanian sebesar 12 persen, kegiatan pengambilan batu bara, minyak bumi, dan gas alam sebesar 11 persen, bangunan sebesar 6,6 persen, serta pengelolaan limbah sebesar 3,6 persen.