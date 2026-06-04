Emil Audero Bergabung dengan Timnas Indonesia, Fans Belanda Minta Persija Jakarta

Emil Audero, kiper berusia 29 tahun, bergabung dengan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday kali ini. Dia dipilih oleh pelatih John Herdman untuk bermain pada laga kontra Bulgaria di FIFA Series pada Maret lalu. Fans Belanda juga meminta Persija Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia di pertandingan mendatang.

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Emil Audero Timnas Indonesia FIFA Matchday John Herdman Persija Jakarta Piala AFF U-19 2026

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