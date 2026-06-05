Emas Menguat Didukung Pelemahan Dolar dan Gencatan Senjata Israel‑Lebanon

Harga emas spot naik 1 persen ke US$4.476,85 per ons pada 4 Juni 2026, dipicu pelemahan dolar AS, penurunan imbal hasil Treasury, dan optimisme atas gencatan senjata Israel‑Lebanon. Perak, platinum, dan paladium juga menguat, sementara harga emas Antam tetap mandek di sekitar Rp2,7 juta per gram.

Harga emas kembali menguat pada akhir sesi perdagangan Kamis 4 Juni 2026, dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Kenaikan nilai logam mulia ini juga didukung oleh optimisme pasar terhadap meredanya ketegangan di Timur Tengah, khususnya setelah munculnya laporan mengenai gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Pada penutupan, harga emas spot tercatat naik sekitar satu persen menjadi 4.476,85 dolar AS per ons, sementara kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk bulan Agustus berakhir lebih tinggi sebesar 0,9 persen, yaitu 4.505 dolar AS per ons.

Penurunan nilai dolar serta imbal hasil Treasury memberikan dorongan tambahan bagi investor yang mencari aset safe‑haven, mengingat emas tidak memberikan kupon atau dividen sehingga menjadi pilihan utama ketika ekspektasi inflasi atau ketidakpastian geopolitik meningkat. Faktor geopolitik memainkan peran penting dalam pergerakan harga logam mulia kali ini. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon memunculkan harapan bahwa ketegangan di kawasan dapat mereda lebih luas, termasuk potensi terjadinya dialog antara Amerika Serikat dan Iran.

Meskipun demikian, para analis menekankan bahwa kemampuan emas untuk melanjutkan penguatannya bergantung pada bagaimana situasi politik di Timur Tengah berkembang, serta keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Pasar kini menantikan rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dijadwalkan akan memberikan petunjuk lebih jelas mengenai arah suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Bila data menunjukkan pasar tenaga kerja yang tetap kuat, kemungkinan besar Federal Reserve akan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya dapat menahan laju penguatan emas.

Sebaliknya, jika data menggambarkan pelambatan pertumbuhan pekerjaan, tekanan pada kebijakan moneter dapat melunak, membuka ruang lebih luas bagi logam mulia untuk mencapai level tertinggi baru. Selain emas, logam mulia lainnya juga menunjukkan pergerakan positif pada hari itu. Harga perak spot naik 1,7 persen menjadi 73,95 dolar AS per ons, menandakan minat investor yang lebih luas terhadap aset berharga riil.

Platinum mengalami penguatan paling signifikan dengan kenaikan 2,1 persen, mencapai 1.897,61 dolar AS per ons, sementara paladium mencatat kenaikan 1,4 persen menjadi 1.320,23 dolar AS per ons. Di pasar domestik, harga emas Antam tetap mandek, dengan satu gram masih dibanderol pada kisaran Rp2,7 juta, menandakan bahwa pergerakan internasional belum sepenuhnya tercermin di level harga ritel Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun ada dorongan positif dari faktor eksternal, para pelaku pasar tetap berhati-hati dan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari data ekonomi utama serta perkembangan geopolitik sebelum menilai apakah tren naik ini dapat berlanjut ke level rekor baru





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