Emas Menguat di Tengah Harapan Perdamaian AS-Iran dan Prospek Suku Bunga Rendah

Kenaikan ini sejalan dengan pergerakan pasar global, di mana investor mulai berekspektasi bahwa ketegangan geopolitik yang mereda akan berujung pada kebijakan moneter yang lebih longgar. Dikutip dari laporan CNBC pada Jumat, 17 April 2026, harga emas berjangka AS untuk pengiriman bulan April tercatat naik 0,6% mencapai USD 4.816,14 per ons. Angka ini melanjutkan penguatan dari sesi sebelumnya yang telah membawanya ke level tertinggi dalam satu bulan. Sementara itu, harga emas AS untuk pengiriman bulan Juni juga mengalami apresiasi sebesar 0,3% menjadi USD 4.838,10 per ons. David Meger, Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, menjelaskan bahwa meredanya ketegangan perang secara langsung mengurangi tekanan inflasi. Hal ini dianggap sebagai sinyal positif bagi prospek penurunan suku bunga Federal Reserve pada akhir tahun ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap aset-aset logam mulia seperti emas. Pergerakan harga emas ini mencerminkan bagaimana sentimen geopolitik dapat secara signifikan memengaruhi pasar komoditas. Optimisme mengenai potensi berakhirnya konflik Iran semakin menguat, terutama setelah seorang mediator kunci dari Pakistan dilaporkan telah mencapai terobosan dalam menyelesaikan "isu-isu pelik" yang selama ini menjadi hambatan. Meskipun demikian, Iran sendiri memberikan pernyataan yang mengingatkan bahwa nasib program nuklirnya masih belum sepenuhnya terselesaikan, menunjukkan bahwa negosiasi masih berlangsung dan penuh dengan ketidakpastian. Perlu diingat, pada awal periode konflik antara AS dan Iran yang dilancarkan pada akhir Februari, harga emas sempat mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh tekanan likuiditas yang meningkat dan kekhawatiran akan lonjakan harga energi yang memicu ekspektasi inflasi tinggi, yang kemudian membuat pasar mengurangi perkiraan penurunan suku bunga. Sebagai aset yang tidak menghasilkan imbal hasil (non-yielding asset), emas cenderung kehilangan daya tariknya ketika suku bunga acuan berada pada level yang tinggi. Namun, situasi kini berbalik, dan para pedagang kini memperkirakan peluang penurunan suku bunga AS sebesar 36% pada tahun ini. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, turut memberikan pandangan positif, menyatakan bahwa meskipun perekonomian diprediksi melambat pada kuartal ini akibat perang Iran, namun kondisi ekonomi secara keseluruhan dinilai masih baik dan berpotensi untuk pulih. Bessent juga menambahkan bahwa harga minyak tampaknya tidak lagi membebani ekspektasi inflasi seperti sebelumnya, yang memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter. Di pasar logam lainnya, harga perak juga ikut menguat sebesar 0,3% menjadi USD 79,27 per ons. Data dari Silver Institute dan perusahaan konsultan Metals Focus yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa pasar perak sedang menuju tahun keenam dari defisit struktural. Sebanyak 762 juta ons troy telah ditarik dari stok sejak tahun 2021, yang meningkatkan risiko terjadinya krisis likuiditas baru meskipun ekspektasi permintaan logam mulia secara umum sedang melemah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasokan yang terbatas dapat menjadi faktor penopang harga perak meskipun prospek permintaan global tidak sekuat sebelumnya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Logam Mulia Kompak Menguat: Perak Melambung 5 Persen, Emas Naik TajamIHSG

Read more »

Bursa Asia Menguat Pagi Ini Sambut Sinyal Damai di Timur TengahBursa Asia menguat seiring harapan kesepakatan AS-Iran dan penurunan harga minyak. Indeks Kospi naik hampir 3%, sementara S&P 500 mendekati rekor tertinggi.

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, dan Antam Menguat: Update Perdagangan 15 April 2026Harga emas batangan dari berbagai merek, termasuk Galeri 24, UBS, dan Antam, mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu, 15 April 2026. Artikel ini menyajikan update harga per gram dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga emas.

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Masih MenguatHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 kompak menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026).

Read more »

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur TengahIHSG

Read more »

Harga Emas Perhiasan Hari Ini 16 April 2026: Simak Daftar Lengkap di SiniHarga emas dunia menguat pada perdagangan Kamis, (16/4/2026) waktu Singapura. Begini harga emas perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas.

Read more »