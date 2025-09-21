Emas Antam Cetak Rekor Baru: Tembus Rp2,2 Juta Per Gram, Apa yang Perlu Diketahui?

Harga emas Antam terus meroket, mencapai rekor baru Rp2,212 juta per gram pada 17 September 2025. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. Selain itu, berita lainnya mencakup perkembangan di sektor energi, perbankan, olahraga, teknologi, serta isu sosial dan kesehatan. Artikel ini menyajikan rangkuman berita terkini yang relevan untuk para investor dan masyarakat umum.

Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencatatkan rekor baru. Pada 17 September 2025, harga jual emas Antam melonjak signifikan menjadi Rp2.212.000 per gram, sebuah kenaikan yang cukup tajam dibandingkan harga sebelumnya, yaitu Rp2.178.000 per gram. Kenaikan ini mencerminkan tren peningkatan harga emas yang konsisten dalam beberapa waktu terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik.

Kenaikan harga emas Antam ini memberikan dampak langsung bagi para investor dan masyarakat yang memiliki aset dalam bentuk emas. Selain Antam, harga emas dari produsen lain juga mengalami peningkatan. Emas produksi Galeri 24, misalnya, juga mengalami kenaikan harga. Harga emas Galeri 24 tercatat naik menjadi Rp2.112.000 per gram, dari harga sebelumnya Rp2.081.000 per gram. Kenaikan harga ini juga menunjukkan tingginya permintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas. Galeri 24 menawarkan berbagai pilihan emas dengan kuantitas yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam berinvestasi. Sementara itu, emas UBS juga mengalami kenaikan harga, meskipun dengan besaran yang lebih moderat. Harga emas UBS naik menjadi Rp2.142.000 per gram dari sebelumnya Rp2.126.000 per gram. Pergerakan harga emas ini menunjukkan dinamika pasar yang terus berubah dan pentingnya pemantauan yang cermat bagi para pelaku pasar dan investor. Kenaikan harga emas hari ini, khususnya pada tanggal 17 September 2025, melanjutkan tren positif yang telah terjadi sebelumnya. Pada 16 September 2025, harga emas Antam juga mencatatkan rekor baru, menembus angka Rp2.105 juta. Pergerakan harga emas global juga menunjukkan variasi, dengan beberapa negara mengalami kenaikan dan beberapa lainnya mengalami penurunan atau stagnasi. Situasi ini mencerminkan kompleksitas pasar global dan pengaruh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik terhadap harga emas. Kenaikan harga emas ini juga menjadi perhatian penting bagi pelaku ekonomi dan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kenaikan harga emas, terutama bagi mereka yang memiliki aset dalam bentuk emas. Pemantauan dan analisis yang cermat terhadap pergerakan harga emas sangat penting untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dan mengelola risiko secara efektif.\Selain perkembangan harga emas, terdapat beberapa berita penting lainnya yang patut diperhatikan. Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi memberikan pandangannya terkait kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta. Menurutnya, masalah ini lebih disebabkan oleh masalah manajemen 'supply chain' atau rantai pasokan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan rantai pasokan yang efisien untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang cukup bagi masyarakat. Dalam sektor perbankan syariah, Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berencana untuk menambah dua jaringan kantor di Provinsi Aceh. Ekspansi ini menunjukkan komitmen BTN Syariah untuk mengembangkan layanan keuangan syariah di Indonesia dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Di bidang olahraga, pembalap muda nasional Felix Putra Mulya berhasil menjuarai Pertamina Mandalika Racing Series putaran ke-4 kelas 250 cc national sport di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit. Kemenangan ini merupakan prestasi membanggakan bagi dunia balap Indonesia dan menjadi motivasi bagi pembalap muda lainnya untuk terus berprestasi. Dalam perkembangan teknologi, perusahaan drone asal China, DJI, resmi meluncurkan Mini 5 Pro di Indonesia. Drone ini dilengkapi dengan kamera 1 inci 50 MP, baterai yang dapat bertahan hingga 52 menit, fitur LiDAR, dan dijual dengan harga mulai Rp12 juta. Peluncuran ini menunjukkan inovasi teknologi yang terus berkembang di pasar drone dan memberikan pilihan baru bagi konsumen di Indonesia. Pemerintah juga tengah berupaya untuk menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Survei terbaru menunjukkan bahwa 6 dari 10 perusahaan di AS berencana melakukan PHK pada tahun 2026. Ketidakpastian ekonomi dan adopsi AI menjadi faktor utama yang mendorong keputusan ini. Hal ini menjadi perhatian serius bagi perekonomian global dan dampaknya terhadap pasar kerja. Isu lainnya adalah terkait dengan isu ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan upaya-upaya untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur dan menjaga agar industri tidak mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tokoh. Ini menekankan perlunya kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.\Beberapa isu penting lainnya juga mendapat sorotan, seperti pentingnya menjaga kesehatan. Artikel memberikan tips gaya hidup pria agar tampil prima, yang mencakup makanan, olahraga, tidur, dan kebiasaan sehat lainnya. Informasi ini relevan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan secara optimal. Isu teknis juga mendapatkan perhatian, seperti masalah pada mobil. Ban serep, yang sering kali dianggap sebagai ban cadangan yang jarang dipakai, perlu diperiksa kondisinya secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan keamanan berkendara. Selain itu, ada juga informasi mengenai kemungkinan aki mobil meledak, yang menunjukkan pentingnya perawatan dan pemeriksaan rutin pada kendaraan. Apple baru-baru ini mengonfirmasi adanya bug kamera yang sangat jarang terjadi pada model iPhone 17 Air dan Pro Max/Pro. Ini adalah pengingat bahwa bahkan perusahaan teknologi besar pun tidak luput dari masalah teknis. Pemahaman tentang isu-isu ini sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap pengguna. Terakhir, artikel membahas tentang perhatian orang tua terhadap anak-anak yang pemalu. Sebagai orang tua, penting untuk memahami dan mendukung perkembangan sosial anak-anak mereka. Pemahaman ini akan membantu mereka mengatasi tantangan dan mengembangkan kepercayaan diri. Pemahaman dan perhatian terhadap berbagai aspek ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpengetahuan, dan sejahtera. Berita ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan bisnis hingga teknologi dan kesehatan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan terkini di Indonesia dan dunia





VIVAcoid / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Emas Antam Harga Emas Investasi Emas Ekonomi Indonesia Berita Terkini

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Beda Emas Antam, UBS, dan Pegadaian, Mana Lebih Cuan?Emas menjadi salah satu instrumen investasi primadona karena aset yang kebal terhadap krisis sehingga dianggap sebagai 'safe haven'

Baca lebih lajut »

Harga Emas Hari Ini 19 September 2025: Produk Antam Turun, Global BervariasiHarga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meroket dan kembali mencetak rekor terbarunya dengan dibanderol seharga Rp 2.098.000 per gram pada perdagangan hari ini.

Baca lebih lajut »

Emas Antam Cetak Rekor Baru, Harga Tembus Rp 2,122 Juta per Gram!Harga emas Antam Logam Mulia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada hari ini, Sabtu (20/9/2025), mencapai Rp 2.122.000 per gram. Kenaikan ini dipicu oleh penguatan harga emas global dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed.

Baca lebih lajut »

Harga emas Antam Sabtu ini meroket Rp32.000 ke angka Rp2,122 juta/gramHarga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (20/9), mengalami lonjakan harga jual Rp32.000 dari semula Rp2.090.000 menjadi Rp2.122.000 per ...

Baca lebih lajut »

Harga emas Galeri24-Antam Sabtu ini turun di Pegadaian, UBS naik tipisHarga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (20/9), menunjukkan harga produk logam mulia buatan Galeri24 dan Antam mengalami penurunan, ...

Baca lebih lajut »

Harga Emas Antam Hari Ini 19 September 2025 Pecah Rekor Termahal LagiHarga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meroket. Harga emas Antam hari ini, Sabtu (20/9/2025) naik Rp 32.000 usai anjlok dalam 2 hari.

Baca lebih lajut »