Emas Antam Cetak Rekor Baru, Harga Tembus Rp 2,122 Juta per Gram!

Harga emas Antam Logam Mulia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada hari ini, Sabtu (20/9/2025), mencapai Rp 2.122.000 per gram. Kenaikan ini dipicu oleh penguatan harga emas global dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed.

Foto: Karyawan menunjukkan emas batangan yang dijual di Butik Emas, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). Harga emas produksi PT Aneka Tambang ( Antam ) Tbk., atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia , mengalami lonjakan signifikan dan mencetak rekor baru pada perdagangan hari ini, Sabtu (20/9/2025). Data dari situs resmi PT Antam , logammulia.com, pada pukul 08.30 WIB., di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta, menunjukkan harga emas satuan 1 gram hari ini mencapai Rp 2.122.

000 per batang, mengalami kenaikan sebesar Rp 32.000 dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan ini sekaligus menghentikan tren penurunan harga emas Antam Logam Mulia yang sebelumnya mengalami pelemahan selama dua hari berturut-turut, dengan penurunan sebesar Rp 25.000 per gram. Rekor harga emas Antam Logam Mulia hari ini juga melampaui rekor sebelumnya di angka Rp 2.115.000 per gram yang tercatat pada Rabu (17/9/2025). Di sisi lain, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam Logam Mulia pada perdagangan hari ini juga mengalami kenaikan, mencapai Rp 1.969.000 atau naik sebesar Rp 32.000.\Perdagangan emas global pada Jumat (19/9/2025) ditutup pada angka US$ 3.688.73 per troy ons, mengalami penguatan sebesar 1,1%. Kenaikan ini mengakhiri tren negatif yang dialami logam mulia tersebut, yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,3% selama dua hari. Sepanjang minggu ini, harga emas global telah menguat sebesar 1,13%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga emas telah mengalami kenaikan selama lima minggu berturut-turut. Harga emas menunjukkan volatilitas yang tinggi minggu ini, seiring dengan penantian pasar terhadap keputusan suku bunga dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed). Harga emas sempat mencapai rekor intraday sepanjang masa di angka US$ 3.707,40 per troy ons pada hari Rabu minggu ini. Kondisi pasar yang dinamis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekspektasi terhadap kebijakan moneter The Fed dan perkembangan geopolitik global. Investor terus memantau dengan cermat perkembangan situasi ekonomi dan politik untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Kenaikan harga emas Antam Logam Mulia dan penguatan harga emas global mencerminkan kepercayaan investor terhadap logam mulia sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi.\Kenaikan harga emas juga mencerminkan dinamika pasar yang lebih luas. Permintaan terhadap emas sebagai aset safe haven cenderung meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan ketegangan geopolitik. Faktor-faktor ini mendorong investor untuk mencari aset yang dianggap lebih aman untuk melindungi nilai investasi mereka. Selain itu, sentimen pasar juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi harga emas. Berita positif tentang perkembangan ekonomi atau kebijakan moneter yang lebih longgar dapat mendorong kenaikan harga emas, sementara berita negatif atau kebijakan yang lebih ketat dapat menyebabkan penurunan harga. Analisis teknikal dan fundamental juga digunakan oleh para investor untuk memprediksi pergerakan harga emas. Analisis teknikal melibatkan penggunaan grafik dan indikator teknis untuk mengidentifikasi tren dan pola harga, sementara analisis fundamental mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan emas. Prospek harga emas ke depan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global dan kebijakan moneter dari bank sentral utama dunia. Investor perlu terus memantau perkembangan ini untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Emas tetap menjadi aset yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio dan lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Emas Antam Logam Mulia Harga Emas Rekor The Fed

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Harga Emas Antam Hari Ini 18 September 2025 Lebih Murah Rp 17.000, Cek Rinciannya di SiniDaftar lengkap harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis, (18/9/2025) usai turun dari rekor tertinggi.

Baca lebih lajut »

Harga emas Antam kini merosot Rp17.000 menjadi Rp2,098 juta/gramHarga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (18/9) mengalami penurunan Rp17.000 dari semula Rp2.115.000 menjadi Rp2.098.000 per ...

Baca lebih lajut »

Harga Emas Hari Ini 18 September 2025: Produk Antam Turun, Global Terjun BebasHarga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meroket dan kembali mencetak rekor terbarunya dengan dibanderol seharga Rp 2.198.000 per gram pada perdagangan hari ini.

Baca lebih lajut »

Harga Emas Antam Logam Mulia Sudah Kemahalan, Yakin Nih?Lonjakan harga emas tentu berimbas pada harga beli yang semakin mahal.

Baca lebih lajut »

Harga emas Antam-Galeri24 merosot, UBS naik di Pegadaian Jumat ini ‎Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, menunjukkan harga dua produk logam mulia yakni buatan Galeri24 dan Antam merosot, sedangkan ...

Baca lebih lajut »

Update Harga Emas Hari Ini (Antam, UBS, Galeri24): Panduan Beli dan Prediksi Peluang Investasi EmasDapatkan informasi terkini dan terlengkap mengenai pergerakan harga emas hari ini, mulai dari emas batangan Antam, Galeri24,dan UBS dari berbagai penyedia.

Baca lebih lajut »