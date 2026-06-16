Elza Syarief Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Korupsi MBG, Data Tersimpan di HP Sony Sonjaya

Mantin kuasa hukum Sony Sonjaya, Elza Syarief, mengungkapkan bahwa ada 26 nama yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat di Badan Gizi Nasional. Data tersebut juga tersimpan dalam percakapan di ponsel Sony. Pelibatan mencakup sejumlah tokoh tinggi, sementara Kejagung sudah menetapkan lima tersangka.

Elza Syarief , mantan kuasa hukum Sony Sonjaya , mengklaim bahwa terdapat 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat dalam pembukuan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan ini disampaikannya dalam episod podcast YouTube Bambang Widjojanto yang tayang pada 16 Juni 2026. Elza menambahkan bahwa seluruh nama tokoh besar tersebut juga tersimpan dalam bentuk percakapan di handphone milik Sony Sonjaya. Ia menyebut penyidik Kejagung telah memperingatkan agar data tersebut tidak dihilangkan. Sebelumnya, Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN telah membuka portal resmi untuk pendaftaran mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai satu-satunya jalur resmi bagi yayasan untuk mendaftar dan memverifikasi lokasi program MBG.

Namun, untuk mengisi titik-titik yang belum terisi, kemudian dibuka jalur khusus melalui Ketua BGN Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya. Elza mengungkapkan bahwa dari jalur khusus tersebut, muncul 26 pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antara nama-nama tersebut adalah tokoh-tokoh seperti Nanik S Deyang (Kepala BGN), Patris Rumbayan (Ibunda Seskab Teddy Indra Wijaya), Dudung Abdurachman (Kepala KSP), Ahmad Riza Patria (Wamendes), Afriansyah Noor (Wamenaker), dan Bima Arya (Wamendagri).

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Kelima tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kaki tangan Sony bernama Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono. developments ini menunjukkan bahwa penyelidikan terus dalami dan meluas untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan program pangan bergizi tersebut.

Keterlibatan berbagai nama dengan posisi strategis di dalam pemerintahan menjadi focuse utama dalam penyelidikan kejaksaan untuk memperjelas skema korupsi yang terjadi dalam tata kelola MBG





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Korupsi MBG Elza Syarief Sony Sonjaya Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung

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