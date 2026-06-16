Elza Syarief Resmi Mudar Sebagai Kuasa Hukum Sony Sonjaya, Persulit Menemui Kliennya

Elza Syarief, mantan kuasa hukum Sony Sonjaya, resmi mundur dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah kliennya, Sony, meminta pendampingan hukum saat dijemput tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Elza mengaku kesulitan bertemu Sony untuk melakukan konsultasi hukum.

Elza Syarief resmi mundur sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya . Keputusan itu disampaikan dalam podcast YouTube Bambang Widjojanto yang tayang pada Selasa 16 Juni 2026.

Dari keterangan Elza, terungkap bahwa Sony yang sedang berada di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, sangat ingin didampingi secara hukum saat dijemput tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu 3 Juni 2026. Kebetulan Elza sedang berada di kantornya yang jaraknya sekitar 30 menit dari The Ritz-Carlton Jakarta.

"Saya nggak ngerti kenapa (Sony Sonjaya meminta anak buahnya) menghubungi saya. Saya nggak kenal (Sony)," kata Elza. Bersama Yusuf Maulana, hari itu Elza langsung meluncur ke Kejagung untuk menemui Sony sekaligus menandatangani surat kuasa. Ternyata, sepekan menjadi kuasa hukum Sony, Elza mengaku dipersulit untuk menemui kliennya tersebut.

Elza mengaku tidak tahu alasan dirinya dipersulit bertemu Sony untuk melakukan konsultasi hukum.

"Saya nggak tahu (yang mempersulit). Bisa dari teman saya, bisa dengan Kejaksaan. Tapi kalau saya ungkapkan (yang mempersulit) tidak ngaku. Tapi saya yang merasa sulit," kata Elza





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Elza Syarief Kuasa Hukum Sony Sonjaya Kejaksaan Agung Persulit Konsultasi Hukum

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