Elon Musk kehilangan Rp 8,13 triliun dari pendanaan Partai Republik akibat kekalahan kongres. Demokrat kini mengawasi ketat Tesla dan SpaceX di Texas dengan regulasi baru.

Elon Musk mengalami kerugian finansial langsung sebesar Rp 8,13 triliun dalam konstitusi pemilihan umum Amerika Serikat yang digelar pada Kamis, 19 November 2026. Sumbangan individu terbesar ini mengalir ke Partai Republik, dengan total nominal mencapai 446 juta dolar AS yang dikonversi menggunakan kurs 18.240 dolar AS terhadap 1 dolar AS, atau setara Rp 8,13 triliun.

Musk Jauhkan Diri dari Identitas MAGA Pasca Kekalahan

Dalam pernyataan virtual di New York Times DealBook Summit, Elon Musk secara eksplisit menegaskan bahwa dirinya bukanlah bagian dari gerakan Make America Great Again yang identik dengan Presiden Donald Trump. Ia menyebutkan bahwa ia tidak memahami makna penuh dari slogan tersebut, terutama jika digambarkan sebagai bentuk kepatuhan buta terhadap kebijakan Partai Republik yang ia anggap tidak lagi relevan.

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Pernyataan ini menandai perubahan sikap yang sangat signifikan dari Elon Musk, yang pada kampanye 2024 sempat berselera humor dengan menyebut dirinya sebagai versi kelam dan gotik dari pendukung Trump. Mantan penasihat senior presiden ini bahkan terlihat mengenakan atribut kampanye yang sebelumnya menjadi lambang kuat loyalitas politik dalam pemerintahan Trump.

Revisi Proyek DOGE dan Dampak Terhadap Kontrak Pentagon

Musk sebelumnya menjabat sebagai pegawai pemerintah khusus tanpa bayaran sambil memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency. Lembaga yang dipimpinnya berfokus pada pemangkasan pengeluaran negara secara drastis selama awal masa jabatan kedua Trump. Selain itu, Pentagon juga menunjuknya sebagai pemimpin studi mengenai masa depan peperangan yang dikenal sebagai Project Meridian pada Oktober 2026.

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Walau sempat memiliki peran strategis, Elon Musk kini menyatakan bahwa ia tidak melihat hasil yang sepadan dengan dana besar yang ia keluarkan. Ia mengakui bahwa kandidat Republik mungkin akan meraih hasil yang lebih buruk lagi jika ia tidak mencucurkan dana kampanye yang massif kepada mereka.

Tekanan Legislatif Terhadap Tesla dan SpaceX di Texas

Kekalahan telak Partai Republik di kedua kursi Kongres membuka pintu bagi pengawasan yang jauh lebih ketat dari Partai Demokrat terhadap perusahaan teknologi raksasa. Di Georgia, gubernur dari Partai Demokrat yang baru terpilih berjanji membatasi pembangunan pusat data berskala besar milik SpaceX dan meninjau kembali keringanan pajak yang selama ini dinikmati sektor teknologi.

Situasi ini semakin menegangkan di Texas, di mana legislator Demokrat mengusulkan penyelidikan terhadap SpaceX yang telah memperoleh kontrak pemerintah baru senilai 10 miliar dolar AS. Transaksi bernilai sekitar 182,38 triliun dolar ini terjadi sejak Trump kembali terpilih, menjadikan perusahaan roket Elon Musk sebagai target utama audit kongres yang baru.

Ganti Kepemimpinan Eksekutif di Texas dan Dampaknya

Perubahan kekuasaan juga terjadi di level eksekutif negara bagian, ditandai dengan kemenangan historis politisi Demokrat James Talarico atas kandidat Republik Ken Paxton untuk kursi Senat AS di Texas. Berdasarkan analisis BBC, Elon Musk telah mengeluarkan setidaknya 45 juta dolar AS atau sekitar 820,74 miliar rupiah untuk mendukung kampanye Paxton secara langsung.

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Sejumlah kemenangan serupa juga mengakhiri dominasi Partai Republik selama lebih dari tiga dekade, termasuk kekalahan gubernur Greg Abbott oleh Gina Hinojosa dari Partai Demokrat. Elon Musk menyatakan keyakinannya bahwa gubernur baru Texas tersebut, Gina Hinojosa, akan bersikap cukup moderat dalam mengatur kebijakan ekonomi yang berdampak pada operasional Tesla dan SpaceX di wilayah tersebut.