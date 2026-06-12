Elon Musk Resmi Menjadi Triliuner Pertama di Dunia Berkat IPO SpaceX

Elon Musk mencatat sejarah sebagai manusia pertama dengan kekayaan bersih di atas US$1 triliun, dipicu oleh kesuksesan IPO SpaceX yang melambungkan nilai sahamnya.

Sejarah baru dalam dunia keuangan modern resmi tercipta pada perdagangan Jumat, 12 Juni 2026 pukul 22.45 WIB saat pembukaan pasar AS. Elon Musk , CEO Tesla dan SpaceX, secara resmi dinobatkan sebagai manusia pertama di dunia yang berhasil menembus batas kekayaan bersih senilai US$1 triliun berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires.

Lonjakan kekayaan yang sangat masif ini dipicu langsung oleh momentum pelaksanaan Penawaran Saham Perdana (IPO) dari perusahaan transportasi luar angkasa miliknya, SpaceX, yang melantai di bursa Nasdaq dengan kode emiten SPCX. Dokumen prospektus resmi awalnya menetapkan harga penawaran final SpaceX di angka US$135 per lembar saham dengan target kapitalisasi pasar awal sebesar US$1,77 triliun. Namun, sesaat setelah bel pembukaan perdagangan resmi dibunyikan, tingginya permintaan investor yang mengalami kelebihan pemesanan hingga empat kali lipat langsung mendorong harga saham SPCX melesat tajam.

Di pasar sekunder, saham SpaceX dibuka di level US$150 sebelum akhirnya melejit lebih dari 24% hingga menyentuh level tertinggi harian di angka US$168,75 per lembar saham. Pergerakan agresif ini secara instan mendongkrak total kapitalisasi pasar SpaceX melewati ambang batas US$2 triliun. Saham SpaceX melonjak sekitar 20% pada perdagangan perdana dan ditutup di atas US$160 per saham, sehingga valuasi perusahaan menembus US$2 triliun. Sementara itu, saham Tesla naik hampir 2% menjadi sekitar US$406 per saham.

Sebagai catatan, saham SpaceX melonjak 19% pada Jumat dalam debutnya di Nasdaq setelah mencatat penawaran umum perdana (IPO) terbesar sepanjang sejarah. Saham ditutup di sekitar US$161, memberikan valuasi perusahaan sebesar US$2,1 triliun. Saham mulai diperdagangkan pada harga US$150 dengan kode emiten SPCX, setelah SpaceX menghimpun dana US$75 miliar melalui IPO. Harga tertinggi pada hari itu mencapai US$176,52.

Lebih dari 500 juta saham berpindah tangan, mendekati rekor hari pertama Facebook yang mencatat volume perdagangan sekitar 580 juta saham pada 2012. Saham milik Musk lainnya, Tesla, juga naik. Saham Tesla naik 1,8% menjadi US$406,43 pada Jumat, sehingga kapitalisasi pasarnya mencapai sekitar US$1,5 triliun. Dengan saham SpaceX dibuka pada harga US$150 per lembar dalam debutnya di Nasdaq pada Jumat, nilai kepemilikan Musk di perusahaan tersebut mencapai lebih dari US$766 miliar.

Jika digabungkan dengan kepemilikannya di Tesla yang bernilai sekitar US$280 miliar, total kekayaan Musk dari kedua perusahaan itu mencapai sekitar US$1,05 triliun. IPO SpaceX menambah lebih dari US$180 miliar ke dalam kekayaan Musk. Nilai kekayaannya kini bahkan lebih besar dibanding gabungan lima miliarder terkaya berikutnya di dunia. Kekayaan pribadinya juga melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah negara seperti Taiwan, Irlandia, dan Swedia.

Berdasarkan struktur modal pasca-IPO, Musk memegang kepemilikan sebesar 4,8 miliar lembar saham Class A serta hak atas 350 juta opsi saham. Ketika harga saham SPCX menyentuh level US$168 di lantai bursa, nilai total portofolio ekuitas SpaceX milik Musk mengalami eskalasi nilai secara tertulis hingga menyentuh kisaran US$866 miliar.

Dengan tambahan kepemilikan saham langsung di Tesla senilai US$286,2 miliar (berdasarkan harga Tesla di level US$399,15), serta akumulasi nilai dari portofolio perusahaan privat lainnya, kalkulasi total kekayaan bersih Musk melonjak naik sebesar 8,39% atau setara dengan tambahan harian sebesar US$88,9 miliar. Hal ini menggenapkan total kekayaan bersih riil Elon Musk berada di level US$1,1 triliun. Pencapaian status triliuner ini merefleksikan besarnya optimisme para pelaku pasar modal terhadap ekosistem bisnis terintegrasi yang dibangun oleh Musk.

Struktur SpaceX yang melantai saat ini telah mengonsolidasikan lini bisnis satelit Starlink, platform sosial X Corp, serta startup kecerdasan buatan xAI yang diakuisisi pada Februari 2026 lalu. Dengan demikian, Elon Musk tidak hanya mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai triliuner pertama, tetapi juga menunjukkan bagaimana inovasi di bidang teknologi luar angkasa dan energi terbarukan dapat menciptakan nilai ekonomi yang luar biasa. Momen ini menjadi titik balik bagi dunia investasi global, di mana sektor antariksa kini menjadi primadona baru di bursa saham.

Para analis memperkirakan bahwa kesuksesan SpaceX akan membuka jalan bagi lebih banyak perusahaan rintisan di bidang eksplorasi ruang angkasa untuk melantai di bursa, sekaligus memperkuat posisi Musk sebagai tokoh paling berpengaruh dalam ekonomi modern





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