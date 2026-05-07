Elon Musk Rencanakan Proyek Terafab Senilai Rp 954 Triliun untuk Menghadapi Krisis Kelangkaan Chip

Elon Musk merencanakan proyek Terafab senilai US$55 miliar untuk mengatasi krisis kelangkaan chip dengan membangun fasilitas manufaktur semikonduktor di Texas. Proyek ini akan menggabungkan unit bisnis SpaceX, xAI, dan Tesla untuk memproduksi chip canggih yang dibutuhkan oleh industri teknologi dan AI.

Dunia teknologi saat ini sedang menghadapi krisis kelangkaan chip memori yang memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan harga perangkat elektronik konsumen, seperti smartphone dan laptop. Para raksasa industri teknologi dan chip telah memperingatkan bahwa dampak dari kelangkaan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2027.

Di tengah krisis ini, Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, berupaya untuk mengembangkan chip sendiri melalui proyek besar yang disebut Terafab, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai US$55 miliar (Rp 954 triliun). Proyek ini diusulkan oleh SpaceX untuk membangun fasilitas manufaktur semikonduktor di Texas. Terafab akan menggabungkan unit bisnis dari SpaceX, xAI, dan Tesla untuk membangun dua pabrik chip canggih di Grimes County.

Pabrik pertama akan memproduksi chip untuk digunakan dalam produk Tesla dan robot humanoid Optimus, sementara pabrik kedua akan fokus pada pusat data kecerdasan buatan (AI) di luar angkasa, yang merupakan salah satu ambisi besar Musk. Dalam presentasi yang diadakan di Austin pada bulan Maret 2026, Musk menyatakan bahwa Terafab sangat penting untuk memenuhi kebutuhan chip yang terus meningkat.

Ia menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari kebutuhan perusahaan yang dapat dipenuhi oleh produksi chip global saat ini, dan permintaan akan terus melebihi total produksi yang ada. Musk juga mengklaim bahwa Terafab akan menghasilkan kapasitas komputasi hingga 1 terawatt per tahun, jauh lebih besar dari total produksi di Amerika Serikat yang mencapai setengah terawatt. Namun, analis dari Bernstein memperkirakan bahwa membangun fasilitas untuk menghasilkan 1 terawatt akan membutuhkan biaya antara US$5 hingga US$13 triliun.

Meskipun Musk dikenal dengan proyek-proyek ambisiusnya, ia belum memberikan jadwal yang jelas untuk Terafab. Sebagian besar proyek yang diumumkan sebelumnya sering mengalami penundaan atau bahkan gagal. Namun, jika berhasil, Terafab memiliki potensi untuk merevolusi industri chip global dan mendukung ambisi Musk untuk membawa manusia ke Mars





