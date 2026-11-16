Ketua DPD Gerindra Gorontalo Elnino M. Husein Mohi mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, mengagumi integritasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi, secara resmi mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad untuk menempati posisi calon wakil presiden dalam kubu Presiden Prabowo Subianto. Usulan strategis ini muncul dengan pertimbangan kuat bahwa Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang memiliki pengalaman politik luas dan kemampuan komunikasi yang mumpuni untuk mendukung pemerintahan.

Usulan Sufmi Dasco Ahmad Mendampingi Prabowo Subianto

Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Elnino menilai bahwa karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Sufmi Dasco Ahmad sangat dibutuhkan untuk memperkuat struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Pendapat ini disampaikan dengan nada serius mengingat pentingnya posisi strategis tersebut dalam visi politik partai.

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Sejarah Penolakan Jabatan Tinggi oleh Sufmi Dasco

Elnino M. Husein Mohi mengungkap bahwa Sufmi Dasco Ahmad secara konsisten telah menolak berbagai tawaran posisi kepemimpinan tinggi sebelumnya. Meskipun partainya menginginkan peran lebih besar, tokoh tersebut telah berulang kali menolaknya dengan alasan tertentu. Penolakan ini menjadi sorotan utama dalam diskursus politik internal partai Gerindra saat ini.

Menurut keterangan Elnino yang disampaikan di Jakarta pada Senin, 16 November 2026, tim partai sempat mengajukan Sufmi Dasco Ahmad untuk jabatan menteri namun ditolak. Langkah selanjutnya mengusulkannya sebagai Menteri Koordinasi, namun permintaan ini juga ditolak oleh tokoh tersebut. Bahkan usulan untuk menjadikannya Wakil Sekretaris Kabinet atau Wantimpres juga gagal karena penolakan keras dari Sufmi Dasco Ahmad sendiri.

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Filosofi Pengabdiann Tidak Mengandalkan Jabatan Formal

Saat diminta menjelaskan alasan di balik penolakan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad memberikan jawaban yang sangat sederhana namun mendalam. Ia menyatakan bahwa mengabdi kepada banyak orang tidak harus bergantung pada adanya jabatan formal atau kekuasaan struktural. Pendekatan filosofis ini memberikan kesan yang sangat kuat bagi Elnino dan banyak pengamat politik lainnya.

Sikap yang ditunjukkan oleh Sufmi Dasco Ahmad ini dipandang sebagai bentuk pengabdian murni yang tidak terikat pada kedudukan birokratis. Dalam dinamika kehidupan politik yang seringkali diwarnai dengan persaingan ketat memperebutkan posisi kekuasaan, integritas tersebut menjadi hal yang langka dan dihargai tinggi.

Dampak Moral dan Relevansi dengan Ajaran Kepemimpinan

Elnino M. Husein Mohi menambahkan bahwa penolakan berulang kali terhadap jabatan tinggi justru menjadi alasan utama mengapa Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai wakil presiden. Tokoh tersebut mengaitkan pandangan ini dengan nilai-nilai moral serta ajaran agama yang menekankan esensi sejati dari sebuah kepemimpinan yang melayani.

Kepemimpinan yang ideal menurut perspektif ini bukanlah tentang penguasaan struktur kekuasaan, melainkan tentang kapasitas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Sufmi Dasco Ahmad tampaknya konsisten menerapkan prinsip ini dalam perjalanan karir politiknya yang telah berlangsung cukup lama. Komitmen terhadap pelayanan tanpa mengharapkan jabatan menjadikan namanya semakin relevan untuk dipertimbangkan dalam skenario politik mendatang.