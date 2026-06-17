Ellips Luncurkan Hair Vitamin Ultra Light untuk Rambut Helai Tipis Anti-Lepak

Ellips introduces Ellips Hair Vitamin Ultra Light, the first hair vitamin specially formulated for thin hair with an anti-flat focus. The ultra-lightweight formula provides nourishment without heaviness, maintaining volume throughout the day. Designed for active women, including hijabers, it combats environmental damage while ensuring a lightweight feel. Launched at TikTok ForYouBeauty 2026, the product responds to consumer demand for effective yet comfortable hair care.

Ellips dari Kino meluncurkan Ellips Hair Vitamin Ultra Light , hair vitamin pertama dari Ellips yang diformulasikan khusus untuk rambut helai tipis dengan fokus anti-lepek. Dengan formula ultra ringan, produk ini menjabab kebutuhan perempuan aktif akan perawatan rambut yang mampu memberikan nutrisi dan menyerap dengan optimal tanpa meninggalkan residu lengket sehingga volume rambut tetap terjaga setelah beraktivitas.

Sebagai negara tropis dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan rambut, mulai dari paparan sinar matahari, polusi, hingga penggunaan alat styling yang sering. Survei yang dihimpun Ellips dari konsumen menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan produk perawatan rambut yang tidak hanya menutrisi, tetapi juga terasa ringan dan nyaman digunakan sepanjang hari. Kebutuhan ini menjadi semakin relevan bagi perempuan aktif, termasuk hijabers dan pemilik rambut helai tipis yang kerap mengalami rambut mudah lepek setelah beraktivitas.

Kami sering mendengar cerita dari para hijabers dan perempuan aktif yang frustrasi karena rambut mereka langsung flat dan lepek setelah setengah hari beraktivitas. Ellips ingin menghentikan dilema itu. Kita tidak harus mengorbankan nutrisi rambut hanya demi menghindari lepek, jelas Pamella dalam keterangan yang diterima pada Rabu (17/ Juni 2026). Secara umum, rambut helai tipis cenderung lebih mudah kehilangan volume dan terlihat flat karena lebih rentan terbebani oleh minyak alami maupun residu produk dibandingkan dengan jenis rambut lainnya.

Selain itu, aktivitas sehari-hari membuat rambut terus terpapar sinar matahari, polusi, serta panas dari alat styling yang dapat memengaruhi kondisi dan kesehatan rambut. Paparan faktor lingkungan ini dapat menyebabkan kerusakan struktural, rambut menjadi kering, bermanja, dan kehilangan kepribadian. Oleh karena itu, diperlukan produk perawatan yang tidak hanya menyerap nutrisi tetapi juga memberikan perlindungan ekstra tanpa menambah beban.

Ellips Hair Vitamin Ultra Light menghadirkan kombinasi nutrisi dan perlindungan dalam formula ultra ringan yang membantu menjaga rambut tetap lembut, ternutrisi, terlindungi, dan bervolume tanpa rasa berat. Produk ini dilengkapi dengan kandungan camellia oil yang dikenal memiliki tekstur ultra ringan yang mudah menyerap, menutrisi rambut secara optimal tanpa efek berat, ceramide dan Panthenol untuk menjaga dan mengunci kelembapan alami helai rambut, serta double protection dengan dilengkapi ekstrak Lidah Buaya dan Vitamin E yang membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan polusi.

Melalui kombinasi nutrisi dan perlindungan ini, Ellips Hair Vitamin Ultra Light memungkinkan perempuan menikmati manfaat hair vitamin dengan penyerapan yang optimal dan rambut tetap terasa ringan serta bervolume sepanjang hari. Ellips Hair Vitamin Ultra Light pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang TikTok ForYouBeauty 2026 pada 12-14 Juni 2026. Kehadiran produk ini mendapat respons positif dari para pengunjung, khususnya perempuan aktif dan pemilik rambut helai tipis yang menginginkan perawatan rambut bernutrisi dengan sensasi ringan dan anti-lepek.

Antusiasme pengunjung selama penyelenggaraan acara menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap solusi perawatan rambut yang ringan, nyaman, dan praktis untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Hal ini semakin memperkuat relevansi Ellips Hair Vitamin Ultra Light sebagai inovasi yang menjawab kebutuhan perempuan Indonesia masa kini. TikTok ForYouBeauty merupakan perhelatan tahunan yang digagas oleh TikTok untuk memberikan apresiasi kepada berbagai brand kecantikan dengan performa penjualan terbaik di platform tersebut.

Mengusung tema Discover Your Beauty, acara ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang mempertemukan brand, kreator, dan konsumen dalam rangka mempromosikan produk-produk terbaik. Peluncuran Ellips Hair Vitamin Ultra Light di ajang ini menandakan komitmen Ellips untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren serta kebutuhan konsumen modern. Produk ini secara khusus dirancang untuk girls on the go yang membutuhkan solusi perawatan rambut yang efisien namun efektif tanpa mengorbankan nutrisi.

Dengan Ellips Hair Vitamin Ultra Light, rambut tetap terjaga kesehatannya, bervolume, dan siap menemani berbagai aktivitas tanpa khawatir lepek atau terasa lengket. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama perempuan Indonesia yang dinamis dan aktif setiap hari





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