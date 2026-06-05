Elkan Baggott Kembali Bermain di Timnas Indonesia dengan Sukses

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan kesempatan kepada Elkan Baggott untuk kembali menunjukkan kualitasnya di level internasional. Baggott tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan dan membantu Indonesia meredam serangan lawan.

Setelah sempat menghilang dari skuad nasional dalam waktu yang cukup lama, bek berusia 23 tahun itu kini kembali mendapat kepercayaan penuh. Ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia , sang pelatih langsung memberikan kesempatan kepada pemain bertinggi badan 194 cm tersebut untuk kembali menunjukkan kualitasnya di level internasional.

Kepercayaan itu dibayar dengan performa yang konsisten. Dalam tiga pertandingan yang telah dijalani Indonesia di bawah arahan Herdman, Baggott selalu mendapat menit bermain. Ia tidak lagi mendapat panggilan sejak berakhirnya Piala Asia 2023. Situasi tersebut terjadi dalam dua era kepelatihan yang berbeda.

Baik saat Timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, nama Baggott tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Kedatangan John Herdman mengubah situasi secara drastis. Pada laga debut Herdman melawan St. Kitts and Nevis, Baggott langsung dipercaya tampil sejak menit pertama. Kepercayaan itu terus berlanjut pada pertandingan melawan Bulgaria dan Oman.

Konsistensi kesempatan bermain menunjukkan bahwa Herdman melihat Baggott sebagai bagian penting dari proyek Timnas Indonesia ke depan. Baggott tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan dan membantu Indonesia meredam serangan lawan. Kontribusinya menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak 3-0 yang diraih Skuad Garuda. Penampilan impresif tersebut mendapat pengakuan langsung dari Emil Audero.

Kiper yang menjaga gawang Indonesia pada laga itu menilai Baggott memiliki peran besar dalam menjaga gawang tetap aman dari kebobolan.





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