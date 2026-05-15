Elina Svitolina Melaju ke Final Italian Open 2026 Usai Tundukkan Iga Swiatek

Elina Svitolina berhasil mengalahkan Iga Swiatek di semifinal Italian Open 2026 dan dijadwalkan akan berhadapan dengan Coco Gauff dalam laga final yang bersejarah.

Pertarungan sengit tersaji di semifinal turnamen tenis bergengsi Italian Open 2026 yang mempertemukan dua petenis papan atas dunia, Elina Svitolina dari Ukraina dan Iga Swiatek dari Polandia.

Dalam laga yang menguras tenaga dan konsentrasi tersebut, Svitolina berhasil mengamankan tiket menuju partai puncak dengan skor akhir 6-2, 4-6, dan 6-2. Pertandingan yang berlangsung selama dua jam empat belas menit ini menunjukkan ketangguhan mental Svitolina yang mampu bangkit setelah kehilangan set kedua, membuktikan bahwa pengalamannya di lapangan tanah liat masih sangat tajam.

Svitolina mengungkapkan perasaan luar biasanya karena bisa kembali mencapai babak final setelah sekian lama absen dari posisi tersebut, dan ia merasa sangat puas dengan cara ia memenangkan pertandingan ini melalui performa yang solid. Kunci kemenangan Svitolina terletak pada kemampuannya dalam menahan serangan agresif dari Iga Swiatek. Svitolina menunjukkan pertahanan yang sangat produktif, sebuah pola permainan yang juga ia terapkan pada laga-laga sebelumnya. Di sisi lain, Iga Swiatek yang biasanya dikenal dengan konsistensi permainannya justru tampak kesulitan mengendalikan ritme laga.

Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan sendiri yang dilakukan oleh petenis Polandia tersebut, di mana tercatat ada lima puluh kesalahan unforced errors yang berujung pada poin bagi lawannya. Meskipun Swiatek hanya mampu menghasilkan dua puluh delapan winner, jumlah kesalahan yang terlalu banyak menjadi faktor utama kekalahannya. Hasil ini memperpanjang tren negatif Swiatek dalam pertandingan tiga set melawan pemain sepuluh besar WTA, di mana ia kini telah kalah dalam enam laga terakhir dengan format tersebut.

Kemenangan ini juga menandai dominasi Svitolina atas Swiatek tahun ini, karena ia telah mengalahkan petenis Polandia itu dua kali, termasuk kemenangan di perempat final BNP Paribas Open di Indian Wells pada bulan Maret lalu. Kini, tantangan berikutnya bagi Svitolina adalah menghadapi Coco Gauff di babak final. Berdasarkan catatan sejarah pertemuan mereka, Svitolina memiliki keunggulan dengan rekor menang-kalah 3-2 atas Gauff, termasuk kemenangan penting di Australian Open dan Dubai. Svitolina menyatakan bahwa ia sudah mulai memikirkan rencana permainan untuk menghadapi Gauff.

Ia menekankan bahwa pertemuan mereka bukanlah hal baru dan keduanya sudah sangat mengenal gaya bertarung masing-masing, sehingga pertandingan final nanti diprediksi akan menjadi duel taktik yang sangat menarik. Sementara itu, Coco Gauff melangkah dengan penuh percaya diri menuju final setelah menyingkirkan petenis veteran asal Rumania, Sorana Cirstea. Gauff menang dengan skor meyakinkan 6-4, 6-3 dalam waktu satu jam lima belas menit.

Kemenangan ini mempertegas dominasi Gauff atas Cirstea, karena ia kini memenangkan keempat pertemuan mereka sepanjang kariernya, termasuk tiga kemenangan di musim ini di Miami dan Madrid. Gauff kini telah mencapai final ke-16 dalam karier WTA-nya dan final keenam di lapangan tanah liat. Prestasi luar biasa ini juga dibarengi dengan catatan kemenangan dua puluh delapan pertandingan berturut-turut, yang menunjukkan performa puncak sang petenis Amerika Serikat tersebut.

Satu hal yang sangat menarik perhatian para pengamat tenis adalah perbedaan usia yang cukup mencolok antara Elina Svitolina dan Coco Gauff. Selisih usia mereka mencapai sembilan tahun dan seratus delapan puluh dua hari, yang merupakan perbedaan usia terbesar dalam sejarah final Italian Open sejak tahun 1990, ketika Martina Navratilova berhadapan dengan Monica Seles. Selain itu, Gauff mengukir sejarah sebagai petenis Amerika Serikat termuda sejak era Venus Williams pada tahun 1998 hingga 1999 yang mampu mencapai final Italian Open secara berturut-turut.

Gauff juga menjadi petenis putri pertama yang mencapai prestasi serupa setelah Iga Swiatek pada periode 2021-2022, menjadikan final kali ini bukan sekadar perebutan gelar, tetapi juga pertarungan antara generasi veteran yang berpengalaman dengan bintang muda yang sedang naik daun





