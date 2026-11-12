Elijah Wood Kembali Jadi Frodo di Film The Hunt for Gollum

Elijah Wood berperan kembali sebagai Frodo Baggins dalam The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum produksi Warner Bros. Pictures yang rilis 2027.

Aktor Elijah Wood resmi kembali memerankan tokoh legendaris Frodo Baggins dalam film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Kehadiran Wood ini menandai kembalinya wajah hobbit tersebut setelah lebih dari dua dekade sejak terakhir muncul di layar lebar.

Proyek film ini disutradarai oleh Andy Serkis dan dikembangkan langsung dari materi tertulis J.R.R. Tolkien.

Pengambilan gambar utama untuk film tersebut telah resmi dinyatakan rampung oleh sutradara Andy Serkis. Publik internasional kini dapat melihat penampakan Wood sebagai Frodo melalui video dan foto dari lokasi syuting yang dibagikan di media sosial. Visual terbaru menunjukkan Wood dalam kostum yang sangat detail saat memasuki rumah hobbit milik karakter Bilbo.

Pengalaman Syuting Selama Dua Dekade

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Elijah Wood mengungkapkan bahwa kembali ke peran tersebut terasa sangat indah dan nyata. Ia menjelaskan bahwa sensasi saat mengenakan kostum dan berjalan setaib itu seolah tidak ada waktu yang berlalu sejak terakhir kali. Wood merasa seperti melangkah kembali ke masa lalu tanpa jeda waktu yang signifikan meskipun fakturua telah mencapai dua puluh tujuh tahun.

Perasaan tersebut dibarengi dengan kenangan mendalam tentang karakter yang pernah ia mainkan di awal kariernya. Wood mengatakan bahwa ia sangat mengenal pakaian, kaki, dan perasaan yang dibawa oleh Frodo Baggins. Kehadiran di set syuting terasa seperti kembali ke masa lalu secara tiba-tiba dan penuh nostalgia.

Pertemuan Kembali Aktor Legendaris dan Pemain Baru

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The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum mempertemukan kembali sejumlah tokoh lama dari waralaba tersebut. Ian McKellen kembali memerankan Gandalf, sementara Lee Pace membintangi sebagai Thranduil. Kedua aktor ini bergabung kembali dengan Elijah Wood untuk melanjutkan cerita di dunia Middle-earth.

Di sisi lain, film ini juga memperkenalkan sejumlah bintang baru yang sudah diumumkan sebelumnya. Para pemain baru tersebut meliputi Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Jamie Dornan, dan Leo Woodall. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dinamika baru dalam pengisian peran di tengah ketegangan pencarian Gollum.

Wood membandingkan reunifikasi para aktor lama ini seperti menyatukan kembali sebuah band musik legendaris. Ia merasa ini adalah momen di mana kelompok inti kembali bersama untuk menceritakan kisah yang akan dieksplorasi. Ekspetasi penonton tertuju pada bagaimana karakter-karakter favorit mereka akan ditampilkan dalam narasi yang lebih mendalam.

Narasi Film dan Jadwal Rilis Global

Kisah dalam The Hunt for Gollum berfokus pada pencarian berbahaya yang dilakukan Aragorn. Ia berusaha menangkap Gollum sebelum makhluk tersebut bisa mengungkapkan lokasi Cincin Utama kepada Sauron. Plot ini sebagian besar dikembangkan dari lampiran tulisan J.R.R. Tolkien yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi di layar lebar.

Setting cerita ditempatkan di antara peristiwa The Hobbit dan The Fellowship of the Ring. Lokasi syuting berlangsung di berbagai tempat yang mendukung visual dunia Middle-earth yang khas. Andy Serkis mengunggah slideshow video dari proses kreatif di Instagram resmi Lord of the Rings.

Warner Bros. Pictures akan merilis The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum secara global. Tanggal rilis resmi yang ditetapkan adalah 17 Desember 2027. Film ini diharapkan dapat memenuhi antusiasme penggemar setia waralaba tersebut.