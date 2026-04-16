Eliano Reijnders dalam Pengamatan Pelatih Bali United, Dewa United Berusaha Perbaiki Peringkat

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengamati aksi bek Persib Bandung Eliano Reijnders saat kedua tim bertemu di Super League 2025-2026. Sementara itu, Dewa United berambisi memperbaiki posisi klasemen. Pertandingan diprediksi ketat dengan kualitas pemain merata. Reijnders juga sempat bereksperimen sebagai gelandang bertahan di bawah Bojan Hodak.

Pelatih Bali United , Johnny Jansen, secara intens memantau penampilan bek muda Persib Bandung , Eliano Reijnders , dalam pertandingan pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang digelar pada Minggu, 12 April 2026, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Sorotan ini menunjukkan potensi Reijnders yang menarik perhatian tim lawan, sekaligus mengindikasikan bahwa performanya di lapangan menjadi salah satu elemen penting yang diperhitungkan dalam strategi permainan.

Di samping itu, Dewa United juga tengah berupaya keras untuk mendongkrak posisinya di klasemen sementara. Target mereka adalah meraih hasil maksimal di setiap pertandingan yang tersisa. Pertemuan antara Persib Bandung dan Bali United ini diprediksi akan menyajikan tontonan yang mendebarkan. Kedua tim memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, diisi oleh para pemain berkualitas tinggi yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Oleh karena itu, persaingan di lapangan diperkirakan akan berlangsung sangat ketat sejak peluit pertama dibunyikan, menunjukkan semangat juang dan determinasi yang tinggi dari kedua belah pihak.

Namun, kunci utama dalam menghadapi atmosfer pertandingan yang kompetitif ini ditekankan oleh pelatih, 'Tapi kami harus bermain sebagai sebuah tim.' Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama kolektif di atas performa individu, sebuah filosofi yang sering kali menjadi pembeda antara tim yang berhasil dan yang belum.

Pergeseran posisi Eliano Reijnders di lini tengah juga menjadi sorotan tersendiri. Dalam laga pekan ke-15 Super League 2025-2026, yang juga berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu, 21 Desember 2025, melawan Bhayangkara FC, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melakukan eksperimen dengan menempatkan Reijnders sebagai gelandang bertahan. Keputusan taktis ini bukan tanpa alasan. Hodak menilai bahwa fokus adalah elemen krusial yang harus dimiliki oleh setiap pemain dalam menghadapi beragam tantangan di setiap pertandingan. Fleksibilitas Reijnders dalam bermain di berbagai posisi menunjukkan kedalaman taktik yang dimiliki oleh tim Persib Bandung, sekaligus memberikan Hodak opsi yang lebih beragam dalam menyusun strategi permainan, terutama ketika menghadapi tim dengan gaya bermain yang berbeda-beda.

Di ranah tim nasional, tim U-17 Indonesia harus tertinggal di babak pertama pertandingan melawan Malaysia dengan skor 0-1, yang menunjukkan tantangan yang dihadapi tim Garuda muda.

