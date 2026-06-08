Elfa's Singers Gelar Konser Pesta Cinta Tribut Elfa Secioria, Gandeng King Nassar hingga JKT48

Elfa's Singers akan menggelar konser tunggal Pesta Cinta di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada 26 Juni 2026 mendatang. Konser ini menampilkan kolaborasi lintas genre bersama musisi seperti King Nassar dan JKT48 untuk mengenang Elfa Secioria.

Elfa's Singers akan menggelar konser tunggal Pesta Cinta di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada 26 Juni 2026 mendatang. Konser ini menampilkan kolaborasi lintas genre bersama musisi seperti King Nassar dan JKT48 untuk mengenang Elfa Secioria.

Berbeda dari pertunjukan sebelumnya, konser tribute untuk mengenang warisan musik sang maestro, mendiang Elfa Secioria, ini sengaja menghadirkan kolaborasi lintas genre yang tidak biasa, melibatkan pedangdut. Grup vokal yang dibentuk sejak tahun 1978 ini dikenal luas dengan aransemen vokal pop-jazz rapat, kompleks, dan bernilai artistik tinggi. Namun, dalam gelaran yang dipromotori oleh Premier Live Productions bersama Ruang Pentas kali ini, yang digawangi oleh Lita Zen, Ucie Nurul, Yana Julio, dan Agus Wisman ditantang untuk keluar dari zona nyaman mereka.

Anggota Elfa's Singers, Yana Julio, menegaskan bahwa kehadiran para bintang tamu tersebut bukan sekadar tempelan untuk bergantian menyanyi di atas panggung. Pertunjukan ini dirancang sebagai kolaborasi aktif di mana kedua belah pihak meleburkan ciri khas masing-masing. Bintang tamunya memang banyak dari lintas generasi dan lintas genre, tapi bukan sekadar bintang tamu menyanyi lagu mereka muncul begitu, lalu menyanyi lagu mereka. Nassar menyanyi dangdut, bukan seperti itu, tapi bentuknya adalah kolaborasi bintang tamu dengan Elfa's Singers dalam bermusik.

Mereka akan membawakan lagu dangdut dengan gaya khas Elfa's Singers, yang kemudian akan disambung langsung oleh King Nassar. Lita Zen mengakui bahwa proyek kolaborasi bersama King Nassar merupakan salah satu momen yang paling dia nantikan, meski dirinya berkelakar bahwa kemampuan cengkok anggota Elfa's Singers tidak akan menyamai sang pedangdut. Pasti enggak akan lebih bagus dari Nassar. Tapi yang aku tunggu justru kolaborasi sama King Nassar ini, heboh kayaknya.

Selain King Nassar, kehadiran JKT48 menjadi strategi khusus bagi pihak penyelenggara dan Elfa's Singers untuk merangkul pendengar muda dari generasi Z. Lita melihat adanya tren positif di mana remaja saat ini kembali menyukai musik era 80-an melalui berbagai platform digital. Salah satu cara kita untuk menggaet Gen Z adalah berkolaborasi dengan JKT48. Tapi kami melihat anak-anak muda sekarang juga banyak tahu lagu kami lewat Spotify karena trennya lagi kembali ke era 80-an.

Konser ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengalaman yang unik dan berkesan bagi para penggemar musik dan pengunjung konser





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