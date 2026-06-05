Elfa's Singers Gelar Konser Pesta Cinta Bertajuk Warisan Musik Lintas Generasi

Grup vokal legendaris Elfa's Singers mengumumkan konser akbar Pesta Cinta yang akan digelar pada 26 Juni 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Konser ini menghidupkan kembali karya-karya Elfa Secioria dan menampilkan musisi tamu seperti Sherina Munaf, JKT48, dan Dario Orchestra.

Grup vokal legendaris Elfa's Singers akan menggelar konser akbar bertajuk Pesta Cinta pada 26 Juni 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Konser iniDirebut sebagai perayaan musik lintas generasi yang menghidupkan kembali karya-karya terbaik mendiang Elfa Secioria , sekaligus menjadi momen kebersamaan bagi para pencinta musik Indonesia.

Perwakilan promotor Premier Live Production, Ibrahim Putra, menekankan bahwa konser ini akan memberikan pengalaman emosional hangat, di mana penonton bisa bernyanyi bersama, mengenang kenangan lama, dan menyaksikan bagaimana karya-karya Elfa's Singers tetap relevan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6). Tak hanya Elfa's Singers, konser ini juga akan menampilkan deretan musisi ternama sebagai bintang tamu. Daftar tamu mencakup Sherina Munaf, JKT48, King Nassar, Rio Febrian, Monita Tahalea, Angel Pieters, dan Gabriel Harvianto.

Personil Elfa's Singers, Yana Julio, menilai konser ini memiliki makna khusus sebagai penghormatan kepada Elfa Secioria yang telah berkontribusi besar bagi industri musik Indonesia. Ia menyebut konser sebagai surat cinta untuk pendiri dan seluruh penggemar, di mana setiap lagu membawa cerita dan kenangan tersendiri. Tujuan utamanya adalah menghidupkan kembali magis dan harmoni panggung mereka, menjadikan konser sebagai malam yang tak terlupakan. Konser Pesta Cinta akan semakin megah dengan iringan Dario Orchestra yang akan menemani penampilan sepanjang acara.

Dengan deretan lagu legendaris, kolaborasi lintas generasi, dan suasana penuh nostalgia, acara ini menjadi kesempatan spesial bagi penggemar untuk menikmati harmoni khas Elfa's Singers sekaligus mengenang warisan musik Elfa Secioria yang terus hidup. Promotor berharap malam itu bisa menjadi perayaan ahead yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan musik Indonesia melalui karya-karya abadi yang pernah diciptakan





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