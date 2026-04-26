Elegan dan Memukau: Penampilan Maia Estianty di Acara Pernikahan Dul Jaelani

Maia Estianty mencuri perhatian dengan busana dan perhiasan mewah di rangkaian acara pernikahan putranya, Dul Jaelani. Mulai dari pengajian hingga siraman, penampilannya memancarkan keanggunan dan kecintaan pada budaya Indonesia.

Maia Estianty tampil memukau dan elegan dalam rangkaian acara menuju pernikahan putranya, Dul Jaelani , dengan Tissa Biani . Penampilannya mencuri perhatian publik, mulai dari persiapan pengajian hingga prosesi siraman yang sakral.

Setiap detail busana dan perhiasan yang dipilih Maia Estianty menunjukkan selera fashion yang tinggi dan kecintaannya pada keindahan tradisional Indonesia yang dipadukan dengan sentuhan modern. Pada momen pengajian, Maia Estianty memilih busana yang kaya akan payet, dipadukan dengan kerudung transparan atau selendang brokat yang anggun. Perhiasan berlian yang dikenakannya semakin menambah kesan mewah dan elegan pada penampilannya.

Anting stud berlian tunggal di telinga kanan memberikan kesan minimalis namun tetap mewah, sementara gelang tennis dan cincin berlian solitaire yang besar di jari manis tangan kanan memancarkan kilau yang mempesona. Kombinasi ini menciptakan tampilan yang berkelas dan sesuai dengan suasana acara pengajian yang khidmat. Memasuki prosesi siraman, Maia Estianty bertransformasi dengan tampilan yang lebih tradisional dan manis. Ia mengenakan sanggul Jawa klasik yang dihiasi ronce melati, simbol kesucian dan kebahagiaan dalam tradisi pernikahan Jawa.

Pada momen ini, Maia Estianty memilih sepasang anting drop dengan gemstone kuning yang dikelilingi berlian kecil. Perhiasan ini semakin menonjolkan kecantikan alami Maia Estianty dan memberikan sentuhan warna yang cerah pada penampilannya. Pemilihan perhiasan ini menunjukkan perhatian Maia Estianty terhadap detail dan kemampuannya untuk memadukan unsur tradisional dan modern dengan harmonis. Selain itu, Maia Estianty juga terlihat mengenakan kuteks kuku berwarna merah cerah yang memberikan sentuhan bold pada penampilannya, menunjukkan kepribadiannya yang berani dan percaya diri.

Keseluruhan tampilan Maia Estianty dalam prosesi siraman memancarkan aura keanggunan, kelembutan, dan kebahagiaan. Selain fokus pada penampilan fisik, Maia Estianty juga menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, terutama Dul Jaelani dan El Rumi. Ia menyampaikan pesan mengharukan kepada Syifa Hadju, kekasih El Rumi, untuk sering memeluk El dan memberikan dukungan kepadanya. Momen sungkeman antara Maia Estianty dan El Rumi juga sangat menyentuh, di mana El Rumi tidak dapat menahan air matanya saat mendengar pesan dari ibunya tentang tiga momen perpisahan mereka.

Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Maia Estianty dan anak-anaknya, serta betapa pentingnya peran Maia Estianty sebagai seorang ibu dalam kehidupan mereka. Maia Estianty juga dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan berprestasi di dunia musik. Ia pernah berkolaborasi dengan Glenn Fredly dan Pasto, dan selalu mengenang jasa para pihak yang telah membantu dalam kariernya. Kehadiran Maia Estianty dalam berbagai acara dan momen penting selalu menarik perhatian publik dan menginspirasi banyak orang





