El Rumi dan Syifa Hadju Resmi Menikah di Hotel Raffles

Pernikahan pasangan muda ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan publik yang telah mengikuti perjalanan cinta mereka sejak pertengahan tahun 2025. Prosesi ijab kabul berjalan dengan lancar dan penuh haru, di mana El Rumi berhasil mengucapkan janji suci pernikahan dalam satu tarikan napas, menandakan kesiapan dan keyakinannya untuk memulai kehidupan baru bersama Syifa Hadju. Kehadiran keluarga besar, termasuk Ahmad Dhani dan Maia Estianty, menambah kesan sakral dan kebahagiaan dalam acara tersebut.

Habib Usman, yang hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut, mengungkapkan kekagumannya terhadap keberanian dan kesiapan El Rumi dalam mengucapkan ijab kabul. Menurutnya, El tampak sangat lancar dan tegas dalam menyampaikan janji pernikahannya, seolah-olah telah berlatih sebelumnya. Syifa Hadju sendiri terlihat sangat bahagia dan tersenyum sepanjang acara, sementara orang tuanya tak kuasa menahan haru dan menitikkan air mata menyaksikan momen penting dalam kehidupan putri mereka.

Detail mengenai mahar dan busana adat yang dikenakan oleh kedua mempelai sengaja dirahasiakan oleh Habib Usman, sebagai kejutan bagi publik. Namun, yang jelas, pernikahan ini merupakan puncak dari kisah cinta yang telah dibangun dengan penuh kasih dan perhatian. Perjalanan cinta El dan Syifa dimulai dengan lamaran romantis di pegunungan Swiss pada Oktober 2025, dilanjutkan dengan pertunangan resmi bersama keluarga pada Januari 2026, dan kini berlanjut ke jenjang pernikahan.

Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tidak hanya menjadi berita bahagia bagi kedua keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para penggemar mereka. Momen akad nikah ini menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat mengalahkan segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang abadi. Habib Usman juga memberikan pesan khusus kepada pasangan pengantin baru, menekankan pentingnya saling menyayangi, menghormati, dan mencintai dalam membina rumah tangga.

Bagi seorang suami, ia berpesan untuk selalu menyayangi dan memuliakan istrinya, sementara bagi seorang istri, ia berpesan untuk selalu menghormati, mencintai, dan menyayangi suaminya. Dengan pesan yang penuh makna ini, diharapkan El Rumi dan Syifa Hadju dapat membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh berkah. Pernikahan ini menandai babak baru dalam kehidupan mereka berdua, dan menjadi awal dari petualangan yang lebih indah dan bermakna bersama





