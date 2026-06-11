El Nino: Dunia Kembali Menyerah ke Siaga Iklim, Persiapan Penting untuk Peristiwa Iklim Paling Ekstrim

El Nino, fenomena alami ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik khatulistiwa bagian tengah dan timur, telah tiba. Dunia kembali memasuki masa siaga iklim, dengan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan peluang terjadinya El Nino mencapai sekitar 80 persen pada pertengahan tahun ini dan meningkat hingga mendekati atau melampaui 90 persen untuk bertahan setidaknya sampai November. Pertanyaan tentang seberapa kuat El Nino kali ini akan berkembang kini menjadi perhatian utama. El Nino dapat memicu kekeringan di sebagian wilayah dunia, banjir di wilayah lain, mengganggu produksi pangan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan mendorong kenaikan suhu global.
El Nino telah tiba, tetapi seberapa kuat baru bisa dipastikan beberapa bulan ke depan. Dunia kembali memasuki masa siaga iklim. Setelah berbulan-bulan mengamati perubahan suhu laut dan atmosfer di Samudra Pasifik, para ilmuwan kini semakin yakin bahwa fenomena El Nino akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang.
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bahkan memperkirakan peluang terjadinya El Nino mencapai sekitar 80 persen pada pertengahan tahun ini dan meningkat hingga mendekati atau melampaui 90 persen untuk bertahan setidaknya sampai November. Dengan kata lain, pertanyaan tentang apakah El Nino akan datang hampir tidak lagi diperdebatkan. Yang kini menjadi perhatian para ilmuwan, pemerintah, dan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim adalah pertanyaan tentang seberapa kuat el nino kali ini akan berkembang.
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah dunia hanya menghadapi gangguan cuaca musiman atau justru memasuki salah satu peristiwa iklim paling ekstrem dalam beberapa dekade terakhir. El Nino merupakan fenomena alami yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik khatulistiwa bagian tengah dan timur. Meski berlangsung di wilayah Pasifik, dampaknya dapat menjalar ke seluruh dunia melalui perubahan pola angin, curah hujan, dan suhu udara.
Dalam banyak kasus, El Nino memicu kekeringan di sebagian wilayah dunia, banjir di wilayah lain, mengganggu produksi pangan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan mendorong kenaikan suhu global. Kita perlu bersiap untuk potensi peristiwa El Nino yang kuat, yang akan memperburuk kekeringan dan curah hujan lebat serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di darat maupun di laut
El Nino Climate Change Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Indeks Osilasi Selatan (SOI) Indeks Pasifik (PNA) Perkiraan Kekuatan El Nino Fenomena Alam Polarisasi Polarisasi Atmosfer Polarisasi Laut Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer Polarisasi Atmosfer
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Profil timnas Kongo, kembali ke Piala Dunia setelah 52 tahunRepublik Demokratik Kongo kembali ke Piala Dunia setelah menunggu lebih dari setengah abad dengan membawa misi memperbaiki cerita lama saat terakhir kali ...
Read more »
Timnas Republik Ceko Kembali ke Piala Dunia 2026 Setelah 20 Tahun AbsenRepublik Ceko lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Republik Irlandia dan Denmark di play-off. Mereka akan bertanding di Grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Pelatih Miroslav Koubek memulai era baru dengan timnas yang pernah dua kali runner-up dunia.
Read more »
Studi: Perubahan Iklim Berisiko Ganggu Gelaran Piala Dunia 2026Studi ini dilakukan oleh lembaga riset iklim nirlaba Climate Central.
Read more »
70 Ilmuwan Dunia Sepakat, Iklim Bumi Memburuk Lebih Cepat dari SebelumnyaLebih dari 70 ilmuwan dari seluruh dunia baru saja merilis laporan iklim paling komprehensif tahun ini dan isinya mengejutkan.
Read more »