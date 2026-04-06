El Nino: Dampak pada Pertanian dan Upaya Mitigasi yang Perlu Dilakukan

Fenomena El Nino dengan intensitas kuat diperkirakan akan memicu kekeringan berkepanjangan yang berdampak pada pertanian. Artikel ini membahas dampak El Nino pada sektor pertanian, kebutuhan informasi cuaca yang akurat, pentingnya penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, serta langkah-langkah antisipasi yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk menghadapi potensi dampak El Nino.

Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dwi Apri Nugroho, menjelaskan bahwa El Nino adalah siklus iklim alami yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, sehingga pola kemunculannya menjadi lebih dinamis dan sulit diprediksi. Dalam kondisi ekstrem, fenomena ini dapat langsung berdampak pada produksi pangan. Intensitas yang sangat kuat dari El Nino , yang dijuluki “Godzilla El Nino ”, diperkirakan akan memicu kekeringan berkepanjangan di wilayah tropis.

Hal ini merupakan akibat dari peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, yang berisiko mengganggu sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Bayu menekankan pentingnya ketersediaan informasi cuaca yang akurat dan mudah diakses hingga tingkat petani untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan informasi yang memadai, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai waktu tanam, pemilihan komoditas, dan pengaturan pola budidaya. Informasi cuaca yang detail hingga level desa juga dianggap penting dalam menghadapi cuaca ekstrem. Lebih lanjut, Bayu menyoroti pentingnya penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Komoditas seperti padi dan jagung, yang sangat membutuhkan air, menjadi sangat rentan terhadap dampak El Nino. Tanpa adaptasi yang tepat, penurunan suplai air berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman dan bahkan menyebabkan gagal panen. Penggunaan varietas tahan kekeringan, yang sudah dikembangkan, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meminimalkan risiko. Inovasi teknis seperti irigasi hemat air dan pompanisasi juga dianggap efektif sebagai langkah adaptasi. Teknologi ini dapat membantu menjaga pasokan air di tengah kondisi curah hujan yang menurun drastis. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada pendampingan di lapangan, di mana peran penyuluh pertanian sangat penting untuk menjembatani informasi dan teknologi. Kunci keberhasilan terletak pada komunikasi yang baik antara petani dan penyuluh. Jika informasi disampaikan dengan jelas, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat di lapangan.\Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino. Bapanas, sebagai lembaga pengawas keseimbangan pangan, telah mempersiapkan dan mendistribusikan pupuk, serta meningkatkan luas tambah tanam. Ketut menjelaskan bahwa upaya ini telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintah mengklaim memiliki pengalaman dalam menghadapi El Nino pada periode 2023-2024. Berdasarkan pengalaman tersebut, Ketut meyakini bahwa pemerintah mampu menghadapi potensi dampak El Nino pada tahun ini melalui berbagai upaya mitigasi dan antisipasi. Strategi yang telah dan akan terus diterapkan bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan meminimalkan kerugian di sektor pertanian. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi cuaca dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung petani dan memastikan ketahanan pangan nasional. Kesiapsiagaan dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan El Nino. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak El Nino dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk beradaptasi juga menjadi fokus pemerintah. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, petani, dan masyarakat, diharapkan dampak El Nino dapat diminimalkan dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.\Selain langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain dalam menghadapi El Nino. Salah satunya adalah diversifikasi tanaman, yang dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas yang rentan terhadap kekeringan. Petani dapat mempertimbangkan untuk menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering atau memiliki kebutuhan air yang lebih sedikit. Selain itu, peningkatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien juga sangat penting. Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur irigasi yang memadai dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga sangat penting. Petani perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan El Nino dan beradaptasi dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga penting untuk mengembangkan teknologi dan inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi El Nino. Penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan, teknologi irigasi yang efisien, dan praktik pertanian yang adaptif perlu terus didorong. Dengan kombinasi langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari penyediaan informasi cuaca yang akurat hingga pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, diharapkan dampak El Nino dapat dikelola dengan baik dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Pertanian: Cadangan Beras 4,5 Juta TonMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, tetap stabil mencapai 4,5 juta ton.

Read more »

Produksi Pangan Nasional Aman, Indonesia Sudah Berpengalaman soal El NinoJPNN.com : Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia memiliki pengalaman kuat dalam menghadapi El Nino.

Read more »

Pemkab Jayawijaya Salurkan Bantuan Alat Pertanian, Dorong Produktivitas Kelompok Tani BpiriPemerintah Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Distrik Bpiri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Read more »

Mentan Yakin RI Tahan Dampak El Nino, Stok Beras 4,5 Juta TonMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim ketahanan pangan Indonesia kebal ancaman El Nino berbekal cadangan beras Bulog sebesar 4,5 juta ton.

Read more »

Mesin pertanian pintar China temukan peluang semakin besar di ASEANSeiring datangnya musim panen buah kelapa sawit, sebuah kendaraan pengangkut buah sawit dari China kini beroperasi di berbagai perkebunan di Indonesia. ...

Read more »

Mentan: WFH ASN tak ganggu produktivitas pertanian meski El NinoMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat di kementeriannya tidak akan ...

Read more »