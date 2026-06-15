Ekuador Tertahan 0-1 oleh Pantai Gading di Laga Perdana Grup E Piala Dunia 2026

Timnas Ekuador kalah tipis 0-1 melawan Pantai Gading dalam pertandingan pembuka Grup E di Philadelphia. Pelatih Beccacece menilai taktik baru memberi kontrol, namun tidak cukup untuk mencetak gol. Amad Diallo menekankan mentalitas juara bagi Pantai Gading.

Pemain asal Ekuador , Kevin Rodriguez, melakukan sundulan kuat menembus pertahanan Pantai Gading namun tidak berhasil mengubah hasil akhir pertandingan. Pada Senin, 15 Juni 2026, timnas Ekuador menjajal peluangnya melawan Pantai Gading di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, dalam laga pembuka Grup E Piala Dunia 2026 .

Sayangnya, sang juara hidup belum berhasil meraih poin setelah harus menelan kekalahan tipis 0-1. Gol tunggal yang memutuskan laga dicetak oleh pemain depan Pantai Gading, Amad Diallo, pada menit-menit akhir babak pertama. Sejak start, kedua tim memperlihatkan intensitas tinggi, dengan aksi fisik dan tekanan terus-menerus. Ekuador berusaha menembus pertahanan lawan melalui serangan sayap, sementara Pantai Gading menahan serangan dengan lini belakang yang rapat.

Gol Diallo muncul setelah serangan balik cepat, memanfaatkan ruang yang terbuka setelah pertahanan Ekuador terlalu maju. Keputusan wasit memberi kartu kuning kepada dua pemain di kedua tim karena beberapa tindakan keras yang terjadi di tengah lapangan. Setelah jeda turun minum, pelatih Ekuador, Sebastian Beccacece, melakukan perubahan taktik dengan menurunkan pemain bertahan yang lebih cepat dan menambah kreativitas di lini tengah.

Dalam wawancara pasca laga, Beccacece menilai penyesuaian taktik tersebut berhasil menahan alur serangan Pantai Gading, namun tidak cukup untuk menciptakan peluang mencetak gol.

"Pada babak kedua, kami melakukan penyesuaian yang diperlukan dan cukup memegang kendali untuk mengamankan setidaknya hasil imbang," ujar Beccacece kepada media, mengutip pernyataan resmi FIFA. Ia menambahkan bahwa timnya telah memberikan usaha luar biasa melawan lawan yang kuat, namun hasil akhir tidak sesuai harapan.

"Hasilnya memang bukan yang kami harapkan, namun ini baru permulaan, dan kami harus terus bekerja," pungkasnya dengan nada optimis, menekankan pentingnya proses pembelajaran untuk laga-laga berikutnya. Di pihak Pantai Gading, Amad Diallo, pencetak gol satu-satunya, menekankan pentingnya mentalitas juara dalam menavigasi turnamen yang bergengsi ini.

"Kami membutuhkan kemenangan ini, kami datang ke sini untuk mencetak sejarah. Kami masih memiliki dua pertandingan lagi di depan, dan kami harus menghadapinya dengan mentalitas yang sama serta berupaya untuk memenanginya," kata Diallo setelah pertandingan. Ia menilai lawannya, tim Ekuador, merupakan tim yang kuat secara fisik dan tak mudah ditembus.

"Kami harus tetap fokus. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berjalan sulit karena kami mengenal para pemain Ekuador, mereka sangat kuat secara fisik. Tentu saja mereka menyulitkan kami, tetapi kami tetap tenang dan fokus," tambahnya. Dengan hasil ini, Ekuador menempati posisi ketiga dalam Grup E, sementara Pantai Gading berada di posisi kedua, menempel rapat pada Jerman dengan selisih enam gol.

Kedua tim kini menatap dua laga terakhir grup dengan tekad memperbaiki poin dan meningkatkan posisi klasemen, sambil mempersiapkan diri menghadapi tantangan taktik dan fisik yang akan datang dalam kompetisi dunia terbesar ini





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Piala Dunia 2026 Ekuador Pantai Gading Grup E Sebastian Beccacece

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