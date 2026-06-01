Ekuador Targetkan Sejarah Baru di Piala Dunia 2026 dengan Paduan Senior dan Wonderkid

Timnas Ekuador membawa skuad yang seimbang antara pengalaman Enner Valencia dan bintang muda seperti Moises Caicedo dan Kendry Paez untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Dengan identitas permainan yang kuat disiplin dan intensitas tinggi. La Tri berambisi mengulangi atau melampaui prestasi babak 16 besar Piala Dunia 2006.

Tim nasional sepakbola Ekuador atau La Tri menyiapkan diri dengan penuh optimisme menghadapi Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Utara. Didukung oleh perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang menonjol skuad ini diyakini mampu membawa ekspedisi Ekuador melangkah lebih jauh dibanding edisi sebelumnya.

Di bawah asuhan pelatih Sebastian Beccacece tujuan utama adalah membuktikan bahwa Ekuador layak diakui sebagai salah satu kekuatan baru dari Amerika Selatan yang capaz bersaing di panggung dunia. Pendekatan ini didasari dengan performa impresif selama kualifikasi zona CONMEBOL di mana La Tri menunjukkan identitas permainan yang solid berdasarikan disiplin tinggi intensitas berkelanjutan dan keunggulan individu di seluruh lini. Kombinasi faktor inilah yang menjadi fondasi utama menghadapi tekanan kompetitif di putaran final.

Ambisi besar Ekuador adalah mengulangi bahkan melampaui pencapaian terbaik sejarah mereka ketika berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia 2006. Dengan materi pemain yang lebih lengkap dan均衡 saat ini impian itu dianggap realistis untuk diwujudkan. Efek aturan yang mirip dengan dampak Cristiano Ronaldo terhadap skema pertandingan juga menjadi perhatian terkait status hukuman Moises Caicedo yang kini bebas dan siap memperkuat Ekuador di turnamen utama. Gelandang Chelsea ini diproyeksikan menjadi motor permainan sekaligus pengatur ritme di lini tengah La Tri.

Selain Caicedo kehadiran Enner Valencia masih menjadi tulang punggung ofensif. Striker berusia 36 tahun dipercaya sebagai kapten sekaligus tumpuan utama di depan dengan.status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Ekuador 49 gol dari 105 penampilan memberikan bobot kepemimpinan yang tak tertandingi. Pengalaman Valencia di level internasional penting untuk menstabilkan mental pemain muda menghadapi beban turnamen besar.

Di antara nama muda yang menarik perhatian adalah Nilson Angulo striker Sunderland yang akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya usai berkembang pesat dengan 12 caps dan kecepatan serta adaptability di berbagai posisi serang. Lebih jauh Ekuador membawa wonderkid Kendry Paez - warga Chelsea yang sedang dipinjamkan ke River Plate - dianggap salah satu talenta terbaik negara. Di lini belakang fondasi kuat dipertahankan melalui Piero Hincapie Willian Pacho dan Pervis Estupinan membentuk ukuran antara senior dan muda.

Daftar 26 pemain yang akan mewakili Ekuador diungkapkan secara resmi meliputi: Kiper Hernan Galindez (Huracan) Moises Ramirez (Kifisia) Gonzalo Valle (LDU Quito). Bek Piero Hincapie (Arsenal) Willian Pacho (Paris Saint-Germain) Pervis Estupinan (AC Milan) Felix Torres (Internacional) Joel Ordonez (Club Brugge) Jackson Porozo (Tijuana) Angelo Preciado (Atletico Mineiro). Gelandang Moises Caicedo (Chelsea) Alan Franco (Atletico Mineiro) Kendry Paez (River Plate) Pedro Vite (UNAM) Jordy Alcivar (Independiente del Valle) Denil Castillo (Midtjylland) Yaimar Medina (Genk).

Penyerang Enner Valencia (Pachuca) Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise) Jordy Caicedo (Huracan) Nilson Angulo (Sunderland) Anthony Valencia (Antwerp) Jeremy Arevalo (Stuttgart). Persiapan ini menjadi bagian dari ambisi Ekuador menciptakan sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan memadukan ketajaman pengalaman dan semangat generasi baru





