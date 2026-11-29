Pejabat kementerian terungkap korupsi dana acara Hari Guru ke-81 senilai miliaran rupiah sementara guru honorer berjuang hidup dengan jualan gorengan.

Kejutan mencengangkan terjadi pada Minggu, 29 November 2026, saat perayaan puncak Hari Guru ke-81 di sebuah kecamatan terpencil. Atraksi seremonial yang seharusnya menjadi momen penghormatan bagi pendidik justru berubah menjadi tribunal publik ketika Ibu Ratna, kepala sekolah yang dihormati, memutuskan untuk membongkar kebohongan resmi di depan para pejabat tinggi negara.

Ribuan Rupiah untuk Seremoni dan Guru Kelaparan

Ibu Ratna dan Damar, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama tujuh tahun, berdiri di tengah kemiskinan sistemik yang memaksa para pendidik menjual gorengan untuk membayar kontrakan. Di SD Negeri Rimba Jaya, kondisi fisik mencerminkan keterabaikan negara. Damar harus menempuh sepuluh kilometer jalan berlumpur dan menyeberangi jembatan bambu lapuk setiap pagi sebelum fajar menyingsing untuk sampai ke sekolah. Sepatu bot karetnya adalah saksi bisu betapa mahalnya pengabdian di negeri yang mengklaim pendidikan sebagai prioritas.

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Realitas ini bertolak belakang dengan pesan yang ditampilkan di layar televisi dan baliho kota. Tema "Guru Mulia, Bangsa Jaya" terpampang megah, menutupi fakta bahwa profesi guru telah berubah menjadi distopia sunyi. Upah bulanan yang tidak sampai seperempat biaya hidup memaksa para pendidik menyambi menjadi pengemudi ojek daring, penjual gorengan, hingga buruh cuci setelah jam pelajaran usai. Istri Damar, Sari, menghabiskan siang hari menyusun bungkus gorengan ke dalam keranjang plastik di ruang guru yang berdinding papan retak, sementara suaminya masih harus menunggu keputusan nasib gaji yang menunda pembayaran selama bertahun-tahun.

Promosi Palsu Pejabat Kementerian dan Janji Menunda

Siang itu, desa mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Prakoso, seorang pejabat tinggi kementerian. Kedatangannya diwarnai dengan kemewahan yang mencolok. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di ujung jalan beraspal, tepat di jarak dua kilometer dari sekolah. Pengawalnya menolak melintasi jalan berlumpur demi menjaga kebersihan ban kendaraan dinas. Di aula kecamatan yang telah disulap menjadiVenue megah, Pak Prakoso berdiri di balik mimbar berlapis beludru, tersenyum wibawa, dan menatap ratusan guru yang duduk dengan seragam lusuh dan wajah lelah.

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Dalam pidatonya, Pak Prakoso mengangkat isu kesejahteraan guru dengan nada retorika tinggi. Ia berjanji kepada para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut bahwa pemerintah benar-benar memahami jerih payah mereka melewati jalan rusak dan keterbatasan fasilitas. Janji tersebut disampaikan dengan lantang, menjanjikan kenaikan gaji sebagai prioritas nasional. Namun, janji manis itu dibubuhi kata penyangkalan yang sangat menyakitkan hati, yaitu "tapi nanti".

Kata "tapi nanti" itu mengikat nasib guru-guru honorer sejak perayaan Hari Guru ke-75, berlanjut ke ke-78, dan kini sampai ke Hari Guru ke-81 yang berlangsung hari ini. Sebuah janji karet yang ditarik-ulur tanpa rasa malu, sementara para guru terus bertahan hidup dengan usaha sampingan di luar jadwal mengajar. Tepuk tangan riuh dari barisan ajudan dan tamu VIP hanya mengiringi kebohongan ini, sementara para guru saling pandang dengan senyum getir karena mengetahui bahwa masa depan mereka tetap digantungkan pada kebisuan.

Eksploitasi Dana Seremonial Miliaran Rupiah

Ibu Ratna, sosok kepala sekolah sepuh yang selama ini dikenal sebagai penengah dan selalu meminta para guru bersabar demi menjaga kondusivitas, berdiri perlahan menuju mimbar. Damar mengernyit saat melihat gerakannya; ia mengira Ibu Ratna akan kembali memberikan pidato penenang agar para guru menerima nasib dengan lapang dada. Namun, nada suara Ibu Ratna berbeda. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Prakoso sebagai persembahan spesial di Hari Guru ke-81 ini.

Menyusul ucapan tersebut, Ibu Ratna menyatakan bahwa para guru yang tidak mampu membeli cendera mata mewah telah menyiapkan tayangan dokumenter singkat tentang makna pengabdian yang sesungguhnya. Pak Prakoso mengangguk pongah, merasa dirinya sedang dihargai, dan mempersilakan layar proyektor raksasa di belakangnya untuk dinyalakan. Ratusan mata tertuju ke layar besar, menanti video inspiratif tentang anak-anak yang menyanyikan Hymne Guru di tengah kesederhanaan.

Tetapi, alih-alih video edukasi, layar raksasa itu justru menayangkan siaran langsung dari ruang ganti VIP di belakang aula. Suara jernih menggema ke seluruh penjuru ruangan, memecah suasana khidmat. Di layar, terlihat jelas seorang ajudan Pak Prakoso sedang membuka koper berisi tumpukan uang tunai dan membacakan rincian anggaran acara seremonial Hari Guru ke-81. Angka total yang terungkap mencapai miliaran rupiah. Jumlah ini adalah realisasi nyata dari belanja pemerintah yang justru mengorbankan kebutuhan mendesak di lapangan.

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Kebangkitan Etos Guru dan Reveal Skandal Pejabat

Para guru yang hadir langsung menghitung potensi penggunaan dana tersebut. Angka miliaran rupiah yang dikemas dalam acara seremonial tersebut cukup untuk membangun sepuluh jembatan beton yang menghubungkan SD Negeri Rimba Jaya dengan dunia luar. Dana itu juga mampu membayar gaji layak dan stabil bagi ratusan guru honorer seperti Damar dan Sari selama satu tahun penuh, menghilangkan beban jual gorengan dan ojek online yang mereka pikul setiap hari.

Bukan hanya anggaran yang terungkap, layar tersebut juga menayangkan rekaman suara Pak Prakoso yang direkam lima menit sebelum ia naik podium. Suara mantan pejabat tersebut terdengar dingin dan sinis. Ia berkata, "Biarkan saja mereka jualan gorengan, guru-guru itu cukup dikasih janji 'nanti' juga diam." Pernyataan tersebut langsung memicu kegemparan. Para wartawan lokal yang hadir secara mendadak mengarahkan kamera ke layar dan langsung menangkap wajah Pak Prakoso yang berubah pucat pasi di panggung utama.

Ketidakpastian gaji dan retorika "nanti" dari Pak Prakoso bukanlah hal baru bagi Ibu Ratna. Kecurigaan sang kepala sekolah sempat berkelebat dua hari sebelum acara. Saat membolak-balik draf rundown di meja kerjanya, matanya terpaku pada kejanggalan pos anggaran bernama "Dokumentasi dan Publikasi" yang nilainya fantastis. Pos tersebut jauh melebihi biaya perbaikan atap sekolah mereka yang saat itu masih bocor dan merusak materi ajar.

Naluri investigatif Ibu Ratna, yang telah terasah selama puluhan tahun mengabdi di daerah pelosok, berbisik bahwa ada yang tidak beres. Dana sebesar itu tidak mungkin hanya digunakan untuk menyewa fotografer lokal atau menyewa kain backdrop. Keputusan nekatnya untuk membongkar skandal ini muncul setelah ia menyadari bahwa pengabaian terhadap infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru telah mencapai titik nadir. Malam sebelum puncak Hari Guru, ia menyadari bahwa diam berarti menyetujui ketidakadilan yang berlarut-larut.

Kini, di tengah kegemparan tersebut, Ibu Ratna menatap Damar dan Sari sambil tersenyum tipis. Ia telah memilih untuk mengorbankan jabatan dan keamanan kerjanya demi kebenaran. Damar, yang selama ini hanya bisa pasrah dengan kondisi jalan berlumpur dan gaji yang tak jelas, kini merasakan angin perubahan. Kenangan akan keputusan nekat Ibu Ratna akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh sistem pendidikan di negeri ini tentang integritas dan keberanian menghadapi ketidakadilan yang terselubung janji manis.