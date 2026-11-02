Ekspor Skechers ke Belgia: Potensi Manufaktur Ngawi di Pasar Global

PT Sintec Industri Indonesia ekspor perdana 12.914 sepatu Skechers ke Belgia senilai USD 167.336,88. Dukungan Bea Cukai tingkatkan daya saing manufaktur Ngawi di kancah internasional secara signifikan.

PT Sintec Industri Indonesia telah resmi melakukan langkah strategis berupa ekspor perdana produk manufaktur alas kaki ke pasar internasional. Pada Rabu tanggal 28 Oktober 2026, perusahaan yang berlokasi di Jalan Supriyadi, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, mengirimkan barang dagangan ke Belgia. Total pengiriman yang dilakukan sebanyak 12.914 pasang sepatu olahraga bermerek Skechers dengan nilai transaksi sebesar USD 167.336,88. Langkah ini merupakan indikator penting bahwa industri manufaktur di Kabupaten Ngawi memiliki daya saing kuat untuk bersaing di level global.

Ekspor Skechers ke Belgia Berjalan Sukses

Pengiriman barang ke negara Eropa ini menandai dimulainya babak baru bagi perusahaan manufaktur lokal dalam memperluas jangkauan pasar. Keberhasilan ekspor pertama ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata kapasitas produksi PT Sintec Industri Indonesia yang telah memenuhi standar internasional. Dengan nilai ekspor yang tercatat sebesar USD 167.336,88, perusahaan ini telah membuktikan bahwa produk alas kaki buatan Indonesia mampu diterima dengan baik di pasar Eropa. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Ngawi sebagai salah satu pusat industri manufaktur yang potensial dan kompetitif di kancah perdagangan dunia.

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Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur perdagangan dan kemudahan perizinan memainkan peran krusial dalam kesuksesan ekspor. PT Sintec Industri Indonesia telah menyiapkan diri dengan matang sebelum melakukan pengiriman ke luar negeri. Proses ekspor ini didukung oleh fasilitas kepabeanan yang diterbitkan secara cepat oleh otoritas terkait. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi hambatan non-tarif yang sering menjadi kendala bagi pelaku usaha lokal. Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah serta pusat menjadi kunci utama dalam memuluskan jalur ekspor produk manufaktur.

Dukungan Fasilitas Kawasan Berikat Bea Cukai

Sebelum keberhasilan ekspor ini tercapai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II telah menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Sintec Industri Indonesia pada bulan September 2026. Fasilitas kawasan berikat adalah instrumen penting yang diberikan pemerintah untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor. Melalui fasilitas ini, perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dapat memperoleh kemudahan dalam bidang kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudahan ini mencakup aspek perpajakan dan prosedur logistik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing produk Indonesia di pasar global.

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Kepala Kantor Bea Cukai Madiun, Heru Djatmika Sunindya, mengungkapkan bahwa penerbitan izin tersebut didahului oleh proses evaluasi yang ketat. Perusahaan wajib memaparkan proses bisnisnya secara detail, termasuk rencana kegiatan operasional dan potensi dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Tahapan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar siap menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat secara optimal dan sesuai aturan. Kepatuhan terhadap regulasi adalah syarat mutlak agar fasilitas ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan bisnis perusahaan.

Heru Djatmika Sunindya juga menyoroti kecepatan layanan yang diberikan oleh otoritas bea cukai dalam menangani permohonan perusahaan tersebut. Ia menyatakan bahwa izin tersebut berhasil diterbitkan hanya satu jam setelah perusahaan menyelesaikan pemaparan presentasi rencana bisnisnya. Hal ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam memberikan pelayanan yang responsif dan mendukung kelancaran kegiatan industri manufaktur. Pelayanan cepat seperti ini adalah langkah nyata dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri di tingkat daerah.

Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

PT Sintec Industri Indonesia merupakan unit usaha dengan nilai investasi yang cukup besar, mencapai Rp610,7 miliar. Sebagai perusahaan manufaktur yang besar, perusahaan ini memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2026, perusahaan mempekerjakan sekitar 2.500 tenaga kerja. Mayoritas dari tenaga kerja ini didominasi oleh masyarakat dalam negeri, termasuk warga yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan di Kabupaten Ngawi. Keberadaan pabrik ini telah menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga di wilayah tersebut.

Kehadiran perusahaan manufaktur skala besar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berlipat ganda bagi perekonomian daerah. Penciptaan lapangan kerja yang luas turut mendorong peningkatan aktivitas industri di sektor terkait. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi juga semakin menguat, yang pada gilirannya meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal. Heru Djatmika Sunindya menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja adalah salah satu indikator keberhasilan industri di daerah.

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Komitmen Optimalisasi Fasilitas dan Pengawasan

Bea Cukai menyatakan komitmen kuat untuk terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha melalui berbagai pendekatan yang konstruktif. Pendekatan tersebut meliputi pembinaan rutin, asistensi teknis, monitoring operasional, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas kawasan berikat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan penyimpangan. Pengawasan yang efektif tetap menjadi prioritas utama agar keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepatuhan hukum dapat tercapai.

Ekspor perdana Skechers ke Belgia ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat membuka peluang luas bagi industri daerah. Dengan dukungan fasilitas yang tepat dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan, PT Sintec Industri Indonesia diharapkan dapat terus berkembang. Perusahaan ini diproyeksikan akan memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain di luar Eropa. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur juga diharapkan akan semakin besar di masa depan. Hal ini akan menjadikan sektor manufaktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.